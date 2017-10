EZB erwartet jährlich 40.000 Gäste im neu eröffneten Besucherzentrum

Was ist Preisstabilität und warum sind stabile Preise wichtig? Was ist die Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) dabei? Wie überwacht die Notenbank Europas führenden Banken? Antworten auf solche Fragen gibt es ab sofort im Besucherzentrum der Notenbank in Frankfurt.

Ziel sei, für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen, wie EZB-Entscheidungen "das alltägliche Leben von Menschen und Unternehmen beeinflussen", teilte EZB-Präsident Mario Draghi zur Eröffnung am Mittwoch mit. Pro Jahr erwartet die Notenbank 40.000 Gäste. Entwicklung und Aufbau des Besucherzentrums dauerten gut zwei Jahre, die Gesamtkosten beliefen sich auf 5,4 Mio. Euro.