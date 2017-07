EZB-Direktor - Erholung im Euroraum festigt sich

Die Erholung im Euroraum greift nach Einschätzung von EZB-Direktor Yves Mersch immer mehr um sich.

Der aktuelle Schwung erhöhe die Chancen, dass der Aufschwung stärker ausfalle als erwartet, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank am Dienstag auf einer Veranstaltung in Singapur laut Redetext.

"In diesem Umfeld können wir mehr versichert sein, dass die Inflation zu unserem Ziel zurückkehrt, als wir es noch vor ein paar Jahren waren." Die EZB strebt knapp zwei Prozent Teuerung als optimales Niveau für die Wirtschaft an, wovon sie allerdings immer noch weit entfernt ist. Im Juni zogen die Verbraucherpreise im Währungsgebiet nur um 1,3 Prozent an.

Dies liegt Mersch zufolge unter anderem daran, dass der inländische Kostendruck nach wie vor nur schwach ausgeprägt ist. So sei das Lohnwachstum lediglich verhalten. Daher sei nach wie vor "ein sehr substanzielles Ausmaß" an geldpolitischer Hilfe für die Konjunktur nötig, sagte Mersch. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone hatte zu Jahresbeginn um 0,6 Prozent zugelegt und damit sogar die USA in den Schatten gestellt. Angesichts der günstigen Konjunkturerspektiven hatte die EZB im Juni einen ersten Minischritt in Richtung Abkehr von ihrer ultraexpansiven Geldpolitik gewagt. Im Herbst will sie nun beraten, wie es mit ihren groß angelegten Anleihenkäufen im nächsten Jahr weitergehen soll.