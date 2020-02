Richard Lugners Opernball-Gast Ornella Muti hat ihre ersten Sonderwünsche deponiert

"Sie ist Linienflüge nicht gewohnt", so Richard Lugner über seinen Opernball-Stargast Ornella Muti. Daher verlange die italienische Schauspielerin einen Privatjet. "Frau Ornella Muti möchte mit einem Privatjet ankommen und nun auch nachhause mit dem Privatjet gebracht werden", erzählt Lugner am Montag.

Exklusiver Shuttleservice

Die Öffis wird die Dame wohl auch nicht betreten - "Weiters möchte sie von zuhause aus mit einem exklusiven Shuttleservice zum Flughafen gebracht werden und auch wieder nachhause", fügt Lugner hinzu.

Lugner will ihr diese Wünsche auch erfüllen. "Es ist zwar teuer genug, aber was bleibt mir übrig", meinte der Baumeister gegenüber der APA. Sonst hat Muti bisher keine weiteren Begehrlichkeiten geäußert. "Ich muss aber noch mit dem Management telefonieren", sagte Lugner.

Ansonsten sei aber "wirklich alles super", wie der Baumeister betont. "Wenn sie Lust hat, dann gehe ich noch mit ihr Abendessen, wenn nicht, dann nicht", sagte Lugner der APA. Der Vertrag mit der Schauspielerin kam übrigens binnen nur einer Stunde zustande.

© APA/DPA/AFP/Ursula Duren Schauspielerin Orenella Muti

Ursprünglich hätte ihn ja Ski-Ikone Lindsay Vonn begleiten sollen. Die Sportlerin sagte aber unerwartet ab.

Einen Rekord gab es bei den Vertragsverhandlungen: Ein gemeinsamer Freund fädelte den Kontakt zu Muti ein und fühlte vor, ob die Schauspielerin rund um den Opernball noch verfügbar ist. "Der Vertrag kam dann binnen einer Stunde zustande, so etwas hatte ich noch nie", sagte Lugner. Das Management bestand lediglich auf eine Aufzahlung wegen der Pressekonferenz und der Autogrammstunde. "Ich habe gesagt, das ist mir egal - und die Summe überwiesen, bevor ich den Vertrag überhaupt unterschrieben habe", erzählte der Baumeister.

Vor dem Ball wird Muti demnach auch das klassische Lugner-Standard-Programm durchlaufen: Am Mittwoch ist für 13.00 Uhr eine Pressekonferenz in der Lugner City angesetzt, danach gibt die italienische Schauspielerin ab 14.00 Uhr in dem Einkaufszentrum eine Stunde lang Autogramme. Vor dem Ball am Donnerstag steht um 18.30 Uhr ein Abendkleid-Shooting im Grand Hotel an, danach geht es zum Abendessen.



Klar ist nun auch, wo Lugner und Muti am Opernball sitzen werden, wenn sie nicht grade das Tanzbein auf dem Parkett schwingen. Die Logennummer: 2.Rang links Nr. 13.