Explosion bei afghanischer Nachrichtenagentur

Bei einer Explosion im Büro einer afghanischen Nachrichtenagentur in Kabul sind am Donnerstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Von Augenzeugen verbreitete Fotos zeigten schwere Schäden am Gebäude, in dem sich die Agentur "Afghan Voice" befindet.

Die Explosion habe sich während einer Diskussionsveranstaltung mit Studenten ereignet, die Opferzahl könnte noch steigen. Erst im Vormonat hatte es einen Angriff auf eine private Fernsehstation in Kabul gegeben. Laut der Medienfreiheitsorganisation "Reporter ohne Grenzen" (ROG / RSF) zählt Afghanistan zu den gefährlichsten Ländern für Medienschaffende. Heuer starben zwei Journalisten und fünf Medienassistenten in Ausübung ihres Berufs.