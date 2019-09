In Tirol ist es am Montagvormittag in einem Haus am Brenner zu einer Explosion gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Person ist offenbar verschüttet worden.

Eine Person befand sich noch in dem brennenden Gebäude, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Warum es zu der Explosion kam, war laut Exekutive noch unbekannt.

Laut der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" handelte es sich bei dem Haus in St. Jodok um einen Lebensmittelmarkt. Dies konnte die Polizei vorerst jedoch nicht bestätigen.

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Die Explosion hatte sich um 11.20 Uhr ereignet. Unter anderem waren Polizei, Feuerwehr und Rettung am Einsatzort. Neun Menschen wurden durch die Explosion verletzt. Dies sagte eine Sprecherin der Rettung und bestätigte damit einen Bericht von ORF Tirol. Keiner der Patienten befinde sich in Lebensgefahr. "Es musste niemand in den Schockraum eingeliefert werden", sagte die Sprecherin.

Gasleitung soll angebohrt worden sein

Drei der Verletzten seien bereits in die Innsbrucker Klinik und in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert worden. Der Abtransport der weiteren sechs Personen wurde bereits vorbereitet. Zwei Notärzte und sechs Rettungswagen waren an Ort und Stelle. Durch die Explosion wurde ein Brand ausgelöst. Die Löscharbeiten waren noch im Gange. Ersten Meldungen zufolge soll ein Arbeiter eine Gasleitung angebohrt haben, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".