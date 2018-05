Explosion in Plattenwerk im Flachgau - Ein Mitarbeiter verletzt

Bei einer Explosion in einem Holzplattenwerk im Salzburger Flachgau ist am Dienstag ein 44-jähriger Firmenmitarbeiter verletzt worden. Aufgrund eines technischen Defekts war es an einer Plattenschleifmaschine zu einer Staubexplosion gekommen. Der Arbeiter dürfte Verbrennungen Ersten Grades erlitten haben, das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus Oberndorf, informierte die Polizei.

Bei einem weiteren Mitarbeiter fingen offenbar die Haare Feuer, der Mann blieb aber nach eigenen Angaben unverletzt. Die Absauganlage der Schleifmaschine hatte zwar eine Löschanlage, diese wurde aber durch die Explosion zum Teil auseinandergerissen und völlig zerstört, weshalb in der Anlage und am Holzdach mehrere kleine Brände entstanden. Da auch in Lüftungsrohren mehrmals Feuer ausbrach, gestalteten sich die Löscharbeiten für die alarmierten Feuerwehren recht schwierig.

Den Helfern mit schwerem Atemschutz gelang es, das Ausbreiten des Feuers zu verhindern und das Hallendach zu retten. Die Feuerwehren benötigten mehrere Stunden, bis sie den Einsatz beenden konnten. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte vorerst nicht beziffert werden.