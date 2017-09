Eine Explosion hat am Mittwochvormittag in Aspersdorf in der Gemeinde Hollabrunn ein Einfamilienhaus völlig zerstört.

Nachbarn hätten einen "Riesenknall" wahrgenommen, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Trümmer des Objektes seien bis zu 80 Meter weit geflogen. Eine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

"Riesenknall" in kleiner Siedlung

Die Explosion hatte sich gegen 9.45 Uhr in einer kleinen Siedlung der Ortschaft ereignet. Nachbarn hätten umgehend die Feuerwehr alarmiert, teilte Resperger mit. Beim Eintreffen der ersten Helfer schlugen noch Flammen aus dem völlig zerstörten Objekt.

Die dem Sprecher zufolge augenscheinlich leicht verletzte Frau stand unter Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zunächst war nicht klar, ob sie sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Haus oder im Garten aufgehalten hatte.

Die Ursache der Explosion blieb vorerst unbekannt. Gas scheide aus, so Resperger. Der Grund: Das Objekt verfüge über keinen Gasanschluss. Fünf Feuerwehren standen in Aspersdorf im Einsatz.

Opfer in Spezialklinik geflogen

Wie Feuerwehrsprecher Franz Resperger zu Mittag mitteilte, dürfte das Opfer der Explosion in Aspersdorf in der Gemeinde Hollabrunn doch nicht so glimpflich davongekommen sein, sondern schwere Verbrennungen erlitt haben. Die Frau wurde demnach mit einem Notarzthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Sie sei ansprechbar gewesen.