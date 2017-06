Expansion mit Brötchen und mit Brot

Expansionsnachrichten gab es am Mittwoch von zwei sehr unterschiedlichen österreichischen Unternehmen der Brot- beziehungsweise Brotaufstrich-Branche.

Der 1902 gegründete Wiener Brötchenlokalbetreiber Trzesniewski hat in der Bundeshauptstadt seinen elften Standort aufgemacht. Die neue Filiale ist im Wiener Donauzentrum. In Summe 80 Beschäftigte streichen an Spitzentagen bis zu 50.000 Brötchen mit der Hand. Die in Wien sehr bekannten Aufstriche - die meisten Sorten gab es schon vor hundert Jahren in der Originalrezeptur - werden nachts in Wien-Liesing hergestellt und in der Früh an die Filialen ausgeliefert. Auch einen Onlinevertrieb hat die Firma in den letzten Jahren aufgezogen.

Mit Brotkugeln in Form von Sportbällen (Fußbälle, Volleybälle etc.) erhofft sich das Salzburger Unternehmen Eat the Ball in nächster Zeit international ins Geschäft zu kommen. Im heurigen Februar wurde in Asten (Oberösterreich) eine neue Produktionsstätte aufgemacht. Der Bau hat 15 Mio. Euro gekostet. Damit sei die in der Entwicklungszeit begrenzte Kapazität von 1 Million Stück pro Jahr auf bis zu 30 Millionen erhöht worden, schrieb das Unternehmen am Mittwoch.

In Österreich finden sich die Tiefkühlbrotkreationen in Ballform in Truhen von Billa, Merkur, Maximarkt, Metro und Spar. Seit heuer wird auch Frischbrot verkauft. Ins Visier genommen wurde zuletzt zudem der US-Markt. Zur Wachstumsfinanzierung wird seit Anfang Juni Investorenkapital über die Crowdfunding-Plattform Green Rocket eingesammelt. Unter den Eignern der Eat the Ball Holding fungieren u.a. Firmengründer Michael Hobel und die Hilde-Umdasch-Privatstiftung. Zur aktuellen wirtschaftlichen Lage wurde von der Crowdfunding-Begeberin, der Eat the Ball Vertrieb Österreich GmbH, im Pressetext lediglich darauf verwiesen, dass das Unternehmen 2016 mit einem positiven Eigenkapital von über 80 Prozent firmiert habe. In der Entwicklungsphase lief es laut Medienangaben jahrelang nicht so rund.