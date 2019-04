Paenda will für Österreich heuer beim 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv punkten. Exklusiv: Das Lied "Limits" in der Akustikversion.

So hat man unsere Song Contest-Starterin noch nie gehört: Nämlich nur ihre Stimme und ihr Wirken am Klavier. In diesem Video zeigt sich die 31-Jährige aus Deutschlandsberg als Vollblutmusikerin. Es ist Österreichs Song für Tel Aviv in Paendas Akustikversion.