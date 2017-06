Ex-Skistar Hans Knauß errichtet erneut ein Wohnhaus in Wien. Wie das Wirtschaftsmagazin "Gewinn" am Montag in einer Aussendung berichtete, baut das Immobilienunternehmen "C&P und Hans Knauß GmbH", an dem Knauß 15 Prozent hält, 50 Wohneinheiten in der Donaustadt. Der Baubeginn ist für 2018 geplant.

Die Firma, deren Mehrheitseigentümer der Grazer Vorsorgeanbieter C&P Immobilien AG ist, habe um 1,8 Mio. Euro ein 1.300 Quadratmeter großes Grundstück in der Süßenbrunner Straße im Bezirksteil Hirschstetten gekauft. Das bestehende Gewerbegebäude soll abgerissen werden, um Wohnungen und einer Tiefgarage Platz zu machen. Es ist bereits das zweite Wohnprojekt des Steirers in Wien: Ein Wohnhaus in der Schüttaustraße in Kaisermühlen wurde im Vorjahr fertig, alle 33 Kleinwohnungen sind laut C&P bereits verkauft.