Ex-Footballer O.J. Simpson ist tot

Der vor drei Jahrzehnten in einem weltweit Aufsehen erregenden Prozess vom Mordverdacht freigesprochene Ex-Footballstar O.J. Simpson ist gestorben. Simpson starb im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine Familie am Donnerstag mitteilte.

Simpson war in dem von gigantischem Medienwirbel begleiten Prozess von dem Vorwurf freigesprochen worden, seine frühere Ehefrau und deren Freund erstochen zu haben, in einem späteren Zivilverfahren wurde er aber für deren Tod verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen Dollar (rd. 30,85 Euro) verurteilt.