Ex-APA-Chefredakteur Wolfgang Mayr wird 80

Bald 20 Jahre ist es her, dass Wolfgang Mayr seine Funktion als APA-Chefredakteur abgegeben hat, um in den Ruhestand zu treten. Vergessen hat er die Nachrichtenagentur aber keineswegs, ist er doch nach wie vor ein "Nachrichtenjunkie". "Wenn man so lange im Geschäft ist, will und kann man nicht auf Nachrichten verzichten", sagte er kurz vor seinem 80. Geburtstag, den er am Dienstag feiert, im APA-Gespräch.

Ganze 37 Jahre arbeitete Mayr für die APA - Austria Presse Agentur. Von 1997 bis 2005 stand er als Chefredakteur an der Spitze der Redaktion und entwickelte die Nachrichtenagentur in Richtung multimediales Qualitätsmedium. Die APA müsse "Bollwerk der Unabhängigkeit und Qualität" sein und "jeden Tag einen guten Dienst" liefern, so sein Credo.

Sehr wichtig war ihm stets die Kundenorientierung. Man dürfe nicht in den luftleeren Raum produzieren, sagte Mayr. "Der Nachrichtenstrom war früher ein einziger Strudel. Ich habe mich bemüht, Ordnung hineinzubringen", erinnerte sich der gebürtige Oberösterreicher. Herzensanliegen war und ist ihm nach wie vor das österreichische Deutsch. "Als Nachrichtenagentur hat die APA eine identitätsstiftende Position und muss die Sprache pflegen", mahnte er.

Geboren wurde Mayr 1944 in Schärding. Nach der Volksschule besuchte er das humanistische Gymnasium des Stiftes Kremsmünster, ging zum Studium nach Wien und trat 1968 in die Auslandsredaktion der APA ein. Dort wurde er 1981 stellvertretender Ressortchef und 1988 Ressortleiter. Zwischen 1971 und 1980 war er auch Betriebsratsobmann.

1988 übernahm Mayr in Rotation mit weiteren Kollegen die Rolle des Chefs vom Dienst, eine Funktion, die ihm 1991 definitiv übertragen wurde. Weitere zwei Jahre später wurde er zum stellvertretenden Chefredakteur bestellt und 1997 zum Chefredakteur. Mayr war der fünfte Chefredakteur seit der Gründung der APA im Jahr 1946 und der erste Leiter der Redaktion aus dem Haus.

Als Chefredakteur setzte Mayr die von seinem Vorgänger Josef A. Nowak forcierte Transformation der APA-Redaktion zu einem modernen und unabhängigen journalistischen Betrieb fort. Unter seiner Leitung hat sich die APA zu einem wichtigen Leitmedium des Landes entwickelt. Die Berichterstattung wurde verbreitert und in Richtung Multimedialität ausgebaut.

2005 übergab Mayr die Führung der Redaktion an seinen Nachfolger Michael Lang und trat in den Ruhestand. Für seine Leistungen wurde Mayr mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik und dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet.

"Mir ist nie fad geworden", stellte er rückblickend zufrieden fest. Fuhr man in aller Ruhe morgens in die Arbeit, konnte eine halbe Stunde später "schon die Hölle los sein". Man sei stets nah und früh an den Ereignissen dran gewesen.

Der Blick auf die gegenwärtige Lage der Medienbranche stimmt ihn sorgenvoll. Es sei "wirklich schlecht" um sie bestellt, konstatierte er mit Blick auf abfließende Werbegelder und Personalabbau in vielen Medienhäusern. "Es ist zu befürchten, dass es nicht besser wird", so Mayr.

Abseits der Medien beschäftigt sich Mayr vor allem mit dem Kartenspiel Tarock, über das er mehrere Bücher verfasste - darunter das gemeinsam mit Robert Sedlaczek angefertigte Standardwerk "Die Strategie des Tarockspiels". "Man muss beim Spielen zwar aufpassen und mitdenken, ist dabei aber nicht überfordert. Man kann nebenbei eine Hetz' haben", erklärte Mayr seine Spielfreude.