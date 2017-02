Alle wollen sein Freund sein

Angestoßen durch das Video einer niederländischen Late-Night-Show rief der deutsche Satiriker Jan Böhmermann seine Kollegen in ganz Europa dazu auf, es den Holländern gleichzutun und ihre Länder per Video bei Donald Trump zu bewerben. Dieser verfolgt ja bekanntlich das Motto "America first" (Amerika zuerst), doch welches Land darf danach die Nummer Zwei sein? Die (großteils) lustigen Beiträge stellen die Staaten in einer Weise vor, die Trump gefalllen sollte. Böhmermanns Idee wuchs zu einer Art "Satire-Eurovision", auch gleich zwei österreichische Videos gibt es mittlerweile.

ACHTUNG, SATIRE: Die besten Bewerbungsvideos, um nach Amerika folgen zu "dürfen"!