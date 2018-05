Der Life Ball feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Was steht auf dem Programm? Welche Gäste sind eingeladen?

Der Life Ball feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Am heutigen Mittwoch bat Life-Ball Gründer Gery Keszler zur Pressekonferenz.

Mit Paris Jackson, Charlize Theron und Dame Shirley Bassey sind die ersten prominenten Gäste des 25. Life Balls am 2. Juni bereits seit einigen Wochen bekannt

Kein Honorar für Gäste

Doch wird Shirley Bassey auch nach Wien kommen? Die britische Sängerin verlange ein Honorar, so Keszler. Es sei aber nicht üblich, dass er den Künstlern und Künstlerinnen eine Gage zahle und bei dieser Tradition wolle er bleiben, so Keszler.

Eine weitere Absage gab es von Keszlers guten Freundin Eva Herzigovina. Sie wird am Tag des Events getauft und kann leider nicht kommen.

Das Motto des diesjährigen Life Ball ist eine Hommage an den Musikfilm "The Sound of Music".