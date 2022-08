Evangelista auf "Vogue"-Cover: "Vermisse meine Arbeit sehr"

Ex-Topmodel Linda Evangelista zeigt sich nach ihrer missglückten Schönheitsoperation auf dem Cover der britischen Modezeitschrift "Vogue". "Ich vermisse meine Arbeit so sehr, aber ganz ehrlich, was kann ich tun? Es wird nicht leicht werden", sagte die 57-Jährige der Zeitschrift im Interview. Die Kanadierin gehörte vor allem in den 80er- und 90er-Jahren zu den erfolgreichsten und berühmtesten Topmodels der Welt.

Im vergangenen September berichtete Evangelista auf Instagram davon, dass sie durch eine Schönheitsoperation "brutal entstellt" worden sei: Sie habe eine Prozedur durchführen lassen, die die Zahl der Fettzellen in ihrem Körper habe reduzieren sollen. Tatsächlich habe die Behandlung sie "dauerhaft deformiert".

Der britischen "Vogue" sagte das kanadische Model nun, dass es schwierig für sie werde, Jobs zu finden. Auch werde man sie nicht mehr in einem Badeanzug sehen.

Die Bilder, die das Magazin online veröffentlichte, zeigen sie mit Hut und einem Tuch, das nur ihr Gesicht freilässt. In dem Artikel heißt es, für die Cover-Bilder seien Evangelistas Gesicht, ihr Kiefer und ihr Hals leicht mit Klebeband und Gummibändern zurückgezogen worden. "So sehen mein Kiefer und mein Hals nicht im wirklichen Leben aus - und ich kann nicht überall mit Klebeband und Gummibändern herumlaufen", wird das Model zitiert.