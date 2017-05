Ganz unter dem Motto „ Genuss aus aller Welt“ setzen sich die Organisatoren des European Street Food Festivals 2017 erneut das Ziel, die Vielfalt der internationalen Streetfood Szene hautnah zu präsentieren. Dutzende Food-Trucks, Köche und Aussteller überzeugen mit den frisch zubereiteten Köstlichkeiten aus den unterschiedlichsten Ländern. Bei freiem Eintritt haben die Besucher die Möglichkeit, sich an den über 100 Ständen durch das jeweilige Angebot an landespezifischen Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts durchzukosten.

Egal ob Asia oder Thai, American-Burger oder Sushi, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, Gesundes aus der Bio Ecke, Vegetarisch und Vegan, Cupcakes, Crepes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen. All das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich - direkt vor Ort frisch zubereitet. Das Angebot an Getränken in verschiedensten Variationen rundet das kulinarische Event ab: Besucher können aus einem großen Sortiment an edlen Weinen, verschiedenen Biersorten, Bio-Drinks Cocktails und neuen Geschmacksrichtungen wählen.

Alle Termine im Überblick:

02. bis 11. Juni 2017 - ST. PÖLTEN, Volksfest

24. & 25. Juni 2017 - SCHRUNS, Kirchplatz

01. & 02. Juli 2017 - HOHENEMS, Schlossplatz

05. & 06. August 2017 - OBERWART, Stadtpark

12. & 13. August 2017 - WELS, Stadtplatz

26. & 27. August 2017 - BAD ISCHL, Kurpark

02. & 03. September 2017 - STEYR, Stadtplatz

Öffnungszeiten: Sa. 11 - 22 Uhr / So. 11 - 20 Uhr

Weitere Infos finden Sie unter: www.streetfood-festival.eu