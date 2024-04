European Publishing Award für Relaunch von "Wiener Zeitung"

Im Vorjahr war der Aufschrei groß, als die "Wiener Zeitung" als älteste bis dahin bestehende Tageszeitung der Welt in Printform auf Basis einer Regierungsentscheidung eingestellt wurde. Mit einem Relaunch wurde der Fokus auf online und jüngeres Publikum gelegt. Bei den European Publishing Awards sicherte sich die "WZ" nun in der Kategorie "Launch or Relaunch (digital)" eine Auszeichnung dafür.

"WZ"-Chefredakteurin Katharina Schmidt zeigte sich in einer Aussendung über die Anerkennung erfreut. "Die neue 'WZ' zeigt, wie relevanter Journalismus für junge Zielgruppen aussehen kann. Der Relaunch ist verbunden mit der Vision eines zukunftsfähigen, innovativen Journalismus für alle Bürgerinnen und Bürger Österreichs", wurde sie zitiert.

Aber auch weitere österreichische Medien waren beim European Publishing Award bzw. dem European Magazine Award erfolgreich. So gingen Preise an Russmedia (Content Marketing (digital)), die Weka Industrie Medien GmbH (Video), den Wissenschafts-Podcast von APA-Science "Nerds mit Auftrag", "Kurier Freizeit" (Storytelling: Short Piece; Cover One-Shot; Cover Concept), "News" (Cover One-Shot) und die "Kronen Zeitung" (Infografik).

Die Preisverleihung findet im Rahmen des European Publishing Congress statt. Dieser wird am 19. und 20. Juni in Wien abgehalten.