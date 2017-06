Ein 19-Jähriger, gegen den eine europaweite Fahndung bestand, ist Mittwochfrüh auf einer Baustelle in Wien-Ottakring festgenommen worden. Der Mann wurde wegen im vergangenen Jahr im oberbayerischen Puchheim begangener Delikte von den deutschen Behörden gesucht, berichtete die Polizei.

Zielfahnder des LKA Wien hatten den 19-jährigen Rumänen gegen 7.00 Uhr auf einer Baustelle in der Neumayrgasse ausfindig gemacht, wo er laut Polizeisprecher Paul Eidenberger möglicherweise gearbeitet hatte. Die europaweite Fahndungsanweisung bestand, weil er in Deutschland wegen sexueller Nötigung und dem Verkauf von Suchtmitteln gesucht wurde. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.