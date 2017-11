Wie sieht Europas Zukunft aus? Darüber diskutiert heute Abend bei der Gesprächsreihe "Europa: Dialog" im Haus der Europäischen Union News-Chefredakteurin Esther Mitterstieler. "Europa ist für mich ein wichtiger Teil meiner Identität", sagt sie.

"Ich bin in Europa geboren. Studienorte in einem Europa ohne Grenzen prägen mich bis heute. Wir sollten dieses Europa nicht aufgeben, sondern an seiner Verbesserung gemeinsam arbeiten", teilt Mitterstieler vor dem Podiumsgespräch mit.

Livestream ab 18.00 Uhr:





Moderiert wird die Debatte von Benedikt Weingartner, Generalsekretär der europäischen Plattform "Music in Europe". Konkret wird in der Gesprächsreihe über folgende Punkte debattiert:

- Die Zukunft Europas - auch in Hinblick auf das Weißbuch mit 5 Szenarien der Europäischen Kommission und die Rede zur Lage der Union von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

- Europäische Wirtschaftspolitik, Europapolitik Österreichs und Migration

- Europa in der medialen Berichterstattung

Weißbuch: 5 Szenarien

Das Weißbuch der Europäischen Kommission beschreibt fünf Szenarien, wo die EU im Jahr 2025 stehen könnte:

Die Europäische Union konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung ihrer positiven Reformagenda. Die Europäische Union wird schrittweise wieder auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Die Europäische Union ermöglicht es Mitgliedstaaten, die dies wünschen, in bestimmten Bereichen mehr gemeinsam zu machen. Die EU27 konzentriert sich darauf, in ausgewählten Politikbereichen rascher mehr Ergebnisse zu erzielen, unternimmt in anderen Bereichen aber weniger. Die Mitgliedstaaten beschließen, auf allen Politikfeldern viel mehr gemeinsam zu machen.