Ein nicht gegebener Elfmeter hat Red Bull Salzburg in Marseille möglicherweise um das so wichtige Auswärtstor gebracht. "Natürlich regt einen das auf", meint Sportdirektor ChristophFreund. Coach Marco Rose stellt aber klar: "Wir jammern nicht."

Ein nicht geahndetes Elfmeter-Foul an Stefan Lainer blieb bei Salzburgs 0:2 gegen Olympique Marseille ein denkwürdiger Moment. Coach Marco Rose aber gab sich nach dem Hinspiel des Europa-League-Halbfinales beherrscht: "Wir jammern nicht."

Von Jammern konnte nach der Partie zwar keine Rede sein. Aber die Verwunderung über die Fehlentscheidung bei dem Foul an Lainer war nicht zu überhören. "Mittlerweile rennen da 7 bis 8 Leute herum", konnte sich Goalie Alexander Walke eine Spitze nicht verkneifen. "Wenn du einläufst, musst du jedem die Hand schütteln, und Friede, Freude Eierkuchen ... Und keiner von denen sieht was", erklärte der Deutsche, um sich schließlich selbst einzubremsen: "Na, ich sag' gar nichts."

» Ich verstehe nicht, dass der Schiedsrichter das nicht sieht «

Die Ausgangslage für das Rückspiel im Europa-League-Halbfinale, das am kommenden Donnerstag in Salzburg steigt, hätte sich durch ein Tor deutlich verbessern können. "Ich verstehe nicht, dass der Schiedsrichter das nicht sieht", meinte Innenverteidiger Andre Ramalho. Auch Mittelfeldmann Valon Berisha konnte es kaum fassen. "Das war ein ganz klarer Elfmeter. Ich verstehe nicht, wie man den nicht geben kann", gab der 25-Jährige zu Protokoll. Seine Reklamationen fruchteten freilich nichts.

» Natürlich regt einen das auf, weil es in einem so wichtigen Spiel extrem bitter ist «

Für Hannes Wolf war die Fehlentscheidung "sehr bitter". Fast wortgleich äußerte sich Christoph Freund. "Natürlich regt einen das auf, weil es in einem so wichtigen Spiel extrem bitter ist", erklärte der Sportdirektor. Er erkannte in der Fehlentscheidung aber auch einen gewissen Ausgleich. "Wir haben heuer auch schon ein paar Mal auch Glück gehabt."

Traum vom Finale ist noch nicht geplatzt

Der Traum vom Finale ist für Salzburg aber noch nicht geplatzt. Das 0:2 im Hinspiel bei Olympique Marseille ließ die Hoffnung am Leben, auch wenn die "Bullen" nach dem Auftritt im Hexenkessel etwas mit Fortuna haderten. "Für uns war heute viel mehr drinnen und wir hätten uns auch mehr verdient", sagte Trainer Marco Rose. "Aber das ist kein Wunschkonzert."

Nach 90 Minuten im Stade Velodrome war der offensivstarke aktuelle Vierte der Ligue 1 seiner Favoritenrolle gerecht geworden, auch wenn "OM"-Coach Rudi Garcia diese mehrmals Salzburg zugeschoben hatte. Durch die Tore von Florian Thauvin (15.) und Clinton Njie (63.) dürfen die Südfranzosen mit Optimismus den Weg zum Rückspiel am kommenden Donnerstag antreten. Insgesamt eröffneten die Salzburger dem Gegner aber nicht viele Möglichkeiten und hatten mit dem Stangenschuss von Fredrik Gulbrandsen (77.) selbst eine hochklassige Chance.

» Wenn eines zu unserer DNA gehört, dann ist es, nicht aufzugeben «

So lässt das Resultat auch Österreichs Serienmeister hoffen, der erst im Viertelfinale gegen Lazio einen Zwei-Tore-Rückstand in Wals-Siezenheim drehte. "Wenn eines zu unserer DNA gehört, dann ist es, nicht aufzugeben", stellte Rose klar. Die erst vierte Niederlage im 55. Saisonpflichtspiel entsprach so gar nicht den eigenen Vorstellungen. "Wir wollten das Spiel eigentlich gewinnen", betonte Tormann Alexander Walke. Sein Fazit: "Wir wurden für unsere kleinen Fehler brutal bestraft."

Ein neuerlicher Kraftakt in der Red-Bull-Arena wird jedenfalls vonnöten sein. Für Walke wird das Heimduell mit dem Champions-League-Sieger von 1993, einer "Mannschaft mit enormer Qualität", eine "extrem schwierige Aufgabe". Berisha versprühte angesichts des Gezeigten Optimismus. Die Partie habe den "Mut und die Mentalität" des Teams gezeigt. "Wir können stolz darauf sein, darauf müssen wir aufbauen. Wir haben schon gesehen, dass gegen Marseille etwas geht", sagte der Teamspieler des Kosovo und erinnerte ans Viertelfinale: "Viele haben uns gegen Lazio schon abgeschrieben. Aber wir wissen, dass wir das drehen können." Auch Rose war überzeugt: "Da liegt für uns noch was auf dem Platz."