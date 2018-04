Nach dem sensationellen Auftritt gegen Lazio Rom steht Salzburg im Halbfinale der Europa League. Dort treffen die Bullen am 26. April und 3. Mai auf Olympique Marseille.

Gegen Olympique Marseille spielten die Salzburger bereits in der Gruppenphase der Europa League. Dort holte man einen 1:0-Heimsieg und trennte sich auswärts mit einem 0:0-Unentschieden.

Salzburg spielt zunächst am 26. April im Stade Velodrome von Marseille, das Rückspiel steigt am 3. Mai in Salzburg. Arsenal und Atletico Madrid spielen den zweiten Teilnehmer für das Finale am 16. Mai in Lyon aus.

© APA/Martin Hirsch

Die ersten Reaktionen zur Auslosung

Marco Rose (Trainer Salzburg): "Ich finde es spannend. Wir kennen den Gegner, haben schon gegen ihn gespielt. Wir haben gemerkt, dass wir durchaus mithalten können."

» Sie sind extrem stark. Es ist ein anderes Marseille, als wir sie im Herbst hatten «

Christoph Freund (Sportdirektor Salzburg): "Wenn man Marseille in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, weiß man, sie sind extrem stark. Es ist ein anderes Marseille, als wir sie im Herbst hatten. Wir werden es genießen, dass wir da dabei sind. Aber wir wollen natürlich das Maximum erreichen, wir wollen natürlich in die nächste Runde. Es ist eine ganz außergewöhnliche Saison bisher. Es macht uns stolz, was wir geleistet haben."

Stefan Lainer (Verteidiger Salzburg): "Marseille war damals schon ein unguter Gegner. Sie haben viel Qualität, gute Einzelspieler, die im Laufe der Zeit jetzt in Schwung gekommen sind. Ich denke, sie sind ein stärkerer Gegner als in der Gruppenphase. Wir haben uns auch verbessert, deshalb wird es sicher ein Duell auf Augenhöhe werden".

Andoni Zubizarreta (Sportdirektor Olympique Marseille): "Das ist nicht das schlechteste Los, aber wir kennen Salzburg. Wir haben bei ihnen verloren und zu Hause unentschieden gespielt, aber das ist jetzt das Halbfinale, das wird anders. Sie waren gegen Lazio sehr stark."

Der Weg ins Halbfinale

Endstand Gruppe I:

1. Salzburg 6 3 3 0 7:1 12

2. Marseille 6 2 2 2 4:4 8

3. Konyaspor 6 1 3 2 4:6 6

4. Guimaraes 6 1 2 3 5:9 5

Sechzehntelfinale:

Salzburg - Real Sociedad 2:2 (a), 2:1 (h)

Marseille - Braga 3:0 (h), 0:1 (a)

Achtelfinale:

Salzburg - Dortmund 2:1 (a), 0:0 (h)

Marseille - Athletic Bilbao 3:1 (h), 2:1 (a)

Viertelfinale:

Salzburg - Lazio Rom 2:4 (a), 4:1 (h)

Marseille - Leipzig 0:1 (a), 5:2 (h)

Ausgelassene Kabinenparty nach Sieg gegen Lazio

Außergewöhnliche Ereignisse ziehen auch im Fußball außergewöhnliche Folgeerscheinungen nach sich. Nachdem Salzburg am Donnerstag mit einem sensationellen 4:1-Heimsieg über Lazio Rom ins Semifinale der Europa League eingezogen war, ließ es sich selbst Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz nicht nehmen, seinen Kickern in der Kabine persönlich zum Triumph zu gratulieren.

"Es war ganz einfach gewaltig", sagte Mateschitz auf einem von Reinhold Yabo gefilmten und auf der "Sky"-Homepage veröffentlichten Video und setzte unter dem Jubel der Spieler fort: "Es war eine endlose Kette von Ereignissen. Vielen Dank, ihr seid's ein super Team."

Noch lauter wurde es, als Sportpsychologe Ulf Häfelinger vor versammelter Mannschaft seine Freude über das Husarenstück aus sich herausbrüllte, begleitet von Begeisterungsstürmen der Salzburger Profis. "In jedem von uns ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Wir haben in der Kabine getanzt, gesungen und richtig Party gemacht", resümierte Xaver Schlager.

Historischer Erfolg

Zu feiern gab es Historisches: Salzburg steht als erster österreichischer Club seit Rapid vor 22 Jahren in einem Europacup-Semifinale und erzielte als erstes heimisches Team seit dem Wiener Sportclub vor 50 Jahren beim legendären 7:0 über Juventus vier Tore gegen einen italienischen Verein - drei davon innerhalb von vier Minuten und sieben Sekunden. "Das sind Momente, die mir in meinem Leben keiner mehr nehmen kann", frohlockte Schlager.

Der ÖFB-Teamspieler hatte wenige Tage davor nach der Niederlage gegen den LASK noch gemeint, Salzburg sei nicht Barcelona. "Deshalb sind wir auch nicht ausgeschieden. Wir sind eher wie Roma", scherzte Stefan Lainer in Anspielung auf der überraschende Champions-League-Out der Katalanen. Das zweite römische Team kam gegen Salzburg schwer unter die Räder. "Es ist wie im Märchen", erklärte Lainer.

» Wir haben bis zum 0:1 ein ordentliches Spiel gemacht. Was dann passiert ist, war außergewöhnlich «

Selbst der ansonsten abgeklärte Trainer Marco Rose wirkte nach dem größten Erfolg in der Red-Bull-Ära (seit 2005) leicht verblüfft. "Wir haben bis zum 0:1 ein ordentliches Spiel gemacht. Was dann passiert ist, war außergewöhnlich", sagte der Deutsche.

© APA/Krugfoto

In der ersten Hälfte gab es für seine Mannschaft gegen ein souveränes Lazio praktisch kein Durchkommen. Als dann auch noch Ciro Immobile in der 55. Minute das 1:0 der Gäste erzielte, schien das Duell gelaufen - ehe Munas Dabbur 83 Sekunden später für den Ausgleich sorgte und schließlich die Tore von Amadou Haidara, Hwang Hee-chan und Lainer von der 72. bis zur 76. Minute alles auf den Kopf stellten. "Meine Mannschaft hat einen großartigen Fight und ein Topspiel abgeliefert", meinte Rose.

Der Erfolg war laut dem 41-Jährigen aber nicht nur auf Kampfgeist und Leidenschaft, sondern auch auf eine taktische Änderung zurückzuführen. "Wichtig war, dass wir einen guten Tiefgang über die Flügelspieler hatten. Damit haben wir Lazio ein bisschen überrascht. Wir haben damit auch mehr Räume als im Hinspiel vorgefunden", erzählte Rose und berichtete von seiner persönlichen Weiterentwicklung. "Ich lerne in diesem Jahr durch die Europa League als Trainer enorm und bin dafür sehr dankbar."

Dank tollem Publikum "in einen Rausch gespielt"

Lob für Rose gab es unter anderem von Lainer: "Wir sind taktisch vom Trainer sehr gut eingestellt worden." Auch das Publikum - die Red Bull Arena war mit knapp 30.000 Zuschauern ausverkauft - leistete seinen Beitrag. "Mit dem schnellen Ausgleich haben wir das ganze Stadion wachgerüttelt, das Stadion hat gebebt. Unglaublich, wie sie uns dann nach vorne gepusht haben. Wir haben uns in einen Rausch gespielt", erklärte Lainer und sprach von einer "unglaublichen Mentalitätsleistung" und "unbeschreiblichen Glücksgefühlen".

© APA/KRUGFOTO

Österreichs beste Europacupsaison winkt

Dank Salzburgs 4:1-Sieg über Lazio Rom lebt nicht nur die Chance auf Österreichs erstes Europacupfinale seit 1996, sondern auch auf die ertragreichste Saison in der Geschichte der UEFA-Fünfjahreswertung. Dafür würde schon ein Remis der "Bullen" in den Halbfinalpartien der Europa League (26. April, 3. Mai) gegen Olympique Marseille reichen. Derzeit hält Österreich in der laufenden Saison bei 9,25 Punkten. Acht Jahre zuvor waren es am Ende 9,375 Zähler, es fehlen also noch 0,125 Zähler auf die Rekordmarke. Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Remis einen Punkt, geteilt wird die Ausbeute durch vier, die Anzahl der heimischen Teams, die 2017/18 international antraten.

© APA/Martin Hirsch

In der laufenden Saison haben nur England, Spanien, Italien, Russland, Frankreich, Deutschland und Portugal mehr Punkte als Österreich eingeheimst. Mit einem Sieg oder zwei Unentschieden der Salzburger könnte Österreich die Portugiesen noch überholen. Nur vier Großclubs haben 2017/18 mehr Punkte am Konto als die "Bullen" (24 Zähler): Liverpool (29), Bayern München (28), Real Madrid und FC Barcelona (je 25).

Platz elf in der Fünfjahreswertung und der damit - aller Wahrscheinlichkeit nach - verbundene Champions-League-Fixplatz 2019/20 für Österreichs Meister ist seit dem Abschluss des Europa-League-Achtelfinales ohnehin fix. Nicht mehr möglich ist es für Österreich (gesamt 32,350), die zehntplatzierte Türkei (35,8) zu überrunden, obwohl deren Teams international bereits ausgeschieden sind.