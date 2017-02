Über die vergangenen Jahre sind eine Menge Verdachtsmomente in der Causa Eurofighter zusammengekommen. Und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil von der SPÖ macht nun Nägel mit Köpfen.

Das Verteidigungsministerium bringt heute, Donnerstag, bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Strafanzeige wegen Betrugsverdachts gegen die Eurofighter-Firma Airbus ein. Die Republik Österreich schließt sich via Finanzprokuratur dem Strafverfahren an und fordert Schadenersatz in Millionenhöhe. Ein entsprechender Bericht der Austria Presseagentur deckt sich mit News-Informationen. Angezeigt werden konkret die Firmen Airbus Defence and Space GmbH, die früher EADS Deutschland geheißen hat, und die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.

Alle Betroffenen haben sämtliche Vorwürfe immer zurückgewiesen. Airbus wollte laufende Verfahren in der Vergangenheit nicht kommentieren. Es gilt in vollem Umfang die Unschuldsvermutung.

Die Anzeige ist ein Ergebnis der „Task Force Eurofighter“, die im Verteidigungsministerium das Thema aufarbeitet. Doskozil will um 10.30 Uhr bei einer Pressekonferenz weitere Informationen bekannt geben. News wird laufend berichten.

Live-Stream zur Pressekonferenz ab 10.25 Uhr: