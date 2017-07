Dass Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in der Eurofighter-Causa für einen außergerichtlichen Vergleich mit Airbus eintritt, kritisiert der Ex-Grüne Peter Pilz als "Kniefall". "Ich ersuche den Herrn Bundeskanzler, auch in einer Phase nicht ganz großer persönlicher Sicherheit die Republik nicht zu schädigen", sagte Pilz bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Pilz glaubt, dass der Vorstoß mit dem Verteidigungsministerium nicht abgesprochen war. Er fordert, "den gesamten Schaden" von mindestens einer Mrd. Euro von Airbus zurückzuholen und erinnert an den von Rechnungshof und U-Ausschuss kritisierten Vergleich des SP-Verteidigungsministers Norbert Darabos zur Reduktion der Stückzahl: "Der Bundeskanzler hat ganz sicher kein Mandat, hier in Darabos-Art Vergleiche anzubieten."