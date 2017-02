Bundeskanzler Christian Kern hat am Donnerstag angekündigt, im Zusammenhang mit der Eurofighter-Debatte den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen. Im Rahmen der Sitzung wird Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil die Vertreter von ÖVP und Opposition sowohl die Strafanzeige gegen Airbus als auch den Vergleich mit dem Luftfahrtkonzern aus 2007 vorlegen.

FPÖ-Chef Heinz Christian Strache hatte die Vorlage der Anzeige als Bedingung für die Einsetzung eines neuen Untersuchungsausschusses zur Eurofighter-Affäre genannt. "Im Zuge des Nationalen Sicherheitsrates werden die Mitglieder des Gremiums voll umfänglich informiert", kündigte Kern nun in einer Aussendung an. Der genaue Termin für die Sitzung des Sicherheitsrats ist noch nicht bekannt.

Der Sicherheitsrat ist ein vertrauliches Beratungsgremium der Regierung in Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vertreten sind neben den zuständigen Regierungsmitgliedern auch Vertreter aller im Hauptausschuss des Nationalrats vertretenen Parteien - also auch von FPÖ und Grünen, die gemeinsam einen neuen U-Ausschuss einrichten könnten.

» Ich möchte dem dringenden Wunsch nach Detailinformationen zur Strafanzeige sehr gerne nachkommen «

Die Einberufung der Sitzung erfolgt laut Kern auf Ersuchen von Doskozil. "Ich möchte dem dringenden Wunsch nach Detailinformationen zur Strafanzeige und dem Vergleich aus 2007 sehr gerne nachkommen und werde daher diesem hochrangigen Gremium die diesbezüglichen Unterlagen vorlegen", sagt der Verteidigungsminister am Donnerstag.

Außerdem betonte der Minister, bereits am 16. Februar vor der öffentlichen Ankündigung die Wehrsprecher aller Parteien über die geplante Anzeige gegen Airbus informiert zu haben. Die ÖVP hatte zuvor Kritik an der Informationspolitik des SP-Ministers geübt.

Hofer geht von U-Ausschuss aus

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) geht davon aus, dass ein neuer Eurofighter-Untersuchungsausschuss kommt. Diese Einschätzung vertrat er nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf entsprechende Journalistenfragen. Voraussetzung sei, dass den Fraktionen alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und dass neue Fakten auf den Tisch kämen.



Was Pilz alles prüfen lassen will

Geht es nach dem Grünen Abgeordneten Peter Pilz, sollen in einem neuen Eurofighter-Untersuchungsausschuss unzulässige Zahlungsflüsse, die Lieferfähigkeit der Verkäufer und Probleme im Betrieb geprüft werden. Das geht aus dem Verlangen auf Einsetzung eines U-Ausschusses hervor. Um einen U-Ausschuss nach Minderheitsrecht einzusetzen, braucht Pilz freilich die FPÖ. Die Gespräche seien noch nicht abgeschlossen, sagte Pilz Mittwochabend.

» Es ist zu klären, wie sich Amts- und Entscheidungsträger haben täuschen lassen «

Im Verlangen verweist Pilz auf die Betrugsanzeige des Verteidigungsministeriums gegen die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH und Airbus Defence and Space GmbH. Die Klärung der darin angeführten Vorwürfe obliege der Justiz. Der Nationalrat aber solle prüfen, "welchem Zweck ein globales Netzwerk von Briefkastenfirmen, durch das 183,4 Millionen Euro an dubiosen Airbus-Geldern geschleust wurde, diente".

Auch sei zu klären, "wie sich Amts- und Entscheidungsträger haben täuschen lassen; ob sie sich mit der nötigen Vorsicht dagegen geschützt haben; und ob sie im Fall der Verneinung unbewusst oder bewusst an der Täuschung mitgewirkt haben", heißt es in dem Entwurf. Zu guter Letzt will Pilz untersuchen, ob die gelieferten Kampfflugzeuge für den Betrieb geeignet und mit vertretbaren Kosten betreibbar seien. Der Untersuchungszeitraum ist mit den Jahren 2000 bis 2016 weit gefasst.

Beweisthemen in drei Abschnitte gegliedert

Konkret gliedert Pilz die Beweisthemen in drei Abschnitte: Unter dem Titel "Unzulässige Zahlungsflüsse" geht es etwa um Kosten für Provisionen und Vermittlungsgebühren, die dem Bund verrechnet worden sein sollen und darum, inwiefern Politiker oder Beamte davon profitierten - von der Ausschreibung der Jets über die Typenentscheidung, die Vertragsverhandlungen, die Gegengeschäfte, den ersten U-Ausschuss und den Vergleich 2007 bis zum Abschluss von Service- und Wartungsverträgen.

In Sachen "Lieferfähigkeit" will der Grüne Aufklärung über die Informationslage der Amtsträger und Bediensteten des Bundes zur Lieferfähigkeit der Verkäufer, ebenfalls von der Ausschreibung bis zur Abnahme der tatsächlich gelieferten Flugzeuge. Schließlich will Pilz noch "Probleme im Betrieb" unter die Lupe nehmen und tatsächliche Kosten, Einsatzbereitschaft und Eignung für die Aufgabenerfüllung prüfen.