Neben der Anzeige durch das Verteidigungsministerium in Österreich könnte es in der Causa Eurofighter nun auch rechtliche Schritte in den USA und Großbritannien geben. Dass dies möglich sei, habe eine Prüfung durch die US-Anwaltskanzlei Skadden ergeben, berichtete der "Kurier" in seiner Mittwoch-Ausgabe. In Auftrag gegeben hatte die Prüfung die "Task Force Eurofighter" im Ministerium.

Das Vorgehen soll sich gegen Verstöße gegen Compliance-Vorschriften des anglo- und US-amerikanischen Rechtsbereichs im Zusammenhang mit den Eurofighter-Gegengeschäften richten. Ob es wirklich dazu kommt, wird aber noch mit Rechtsexperten beraten, hieß es im Ministerium.