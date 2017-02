Dass es in der Causa Eurofighter einen weiteren parlamentarischen U-Ausschuss geben soll, stößt bei der Hersteller-Firma Airbus nicht auf Gegenliebe. Konzernsprecher Rainer Ohler übte Sonntagabend in einer schriftlichen Stellungnahme geharnischte Kritik und sah Vizekanzler Reinhold Mitterlehner auf seiner Seite. Auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil wurde attackiert.

"Was ein Untersuchungsausschuss bisher nicht aufgeklärt hat, Staatsanwälte in zwei Ländern in Jahren nicht feststellen konnten und unser Bericht nicht erbracht hat, hat wenig Aussicht, durch einen neuen U-Ausschuss befördert zu werden", meinte Ohler: "Vor diesem Hintergrund sollte das österreichische Parlament wirklich ernsthaft prüfen, ob ein neuer UA wirklich mehr als ein kostspieliges Polit-Theater bringen kann."

Die Typenentscheidung für den Airbus liege 15 Jahre zurück, der Vertrag von 2007 sei zehn Jahre alt, und die letzte Auslieferung der Kampfflugzeuge sei 2009 erfolgt. "Bei Airbus gibt es kaum jemanden, der mit den damaligen Vorgängen noch befasst war", erklärte der Konzernsprecher. Einen Vorgeschmack auf das, was in einem neuen Ausschuss zu erwarten wäre, habe die Pressekonferenz Doskozils und die Reaktionen darauf gezeigt.

Ohler sprach von "wüsten Ankündigungen, einem Fokus auf PR und nicht auf die Sache, Rufen nach dem Sheriff und alles in allem wenig bis gar keine neue Substanz".‎ Darauf habe der Wirtschaftsminister besonders hingewiesen, bezog sich Ohler auf Mitterlehners Wortmeldung vom Freitag. "Dem schließen wir uns an", ließ er wissen.

Doskozil im Fokus der Kritik

Sauer ist man bei Airbus speziell auf Doskozil. Dieser habe ein lange vereinbartes Gespräch mit Dirk Hoke, dem Chef der Rüstungs- und Raumfahrtsparte bei Airbus, kurzfristig abgesagt. "Der Minister hat gekniffen, und das hat offensichtlich Methode", ärgerte sich Ohler.

Im Verteidigungsministerium reagierte man unterkühlt. "Es war zu erwarten, dass der Minister persönlich angegriffen wird. Da wird auch noch mehr kommen", hieß es. "Das ist aber nicht unser Stil. Dem Minister geht es ausschließlich um die Interessen der Republik und des Steuerzahlers."

Die Absage des Treffens bestätigte man. Nach der Anzeige sei für den Minister nun nicht der Zeitpunkt für Gespräche, es seien die Anwälte am Zug. Auf Expertenebene sei der Gesprächskanal aber offen, sofern Airbus an einer umfassenden Aufklärung interessiert sei. "Leider lässt die unsachliche Reaktion des Konzerns nicht darauf schließen", wurde betont.

ÖVP gegen Vereinnahmungsversuche durch Airbus

ÖVP-Generalsekretär Werner Amon hat Sonntagabend in Sachen Eurofighter Vereinnahmungsversuche durch Airbus zurückgewiesen. Zu versuchen, Vizekanzler Reinhold Mitterlehner auf seine Seite zu ziehen, indem man seine Äußerungen missinterpretiere, sei ein einzigartiger Vorgang. Er weise dies zurück, sagte er in der ORF-Sendung "Im Zentrum".

Airbus-Unternehmenssprecher Rainer Ohler bezog sich auf folgende Aussagen des ÖVP-Chefs: "Für mich ist die Frage, was ist an neuen und beweisbaren Fakten da." Betrug sei ein Offizialdelikt. "Wenn es neue Dokumente gibt, würde mich das freuen, sehe sie aber derzeit nicht."

FPÖ bremst Pilz

Die Blauen steigen in Sachen Eurofighter-U-Ausschuss wieder ein bisschen auf die Bremse: Ein prinzipielles Bekenntnis zu parlamentarischer Aufklärung sei mit Sicherheit kein "Freifahrtschein" für den Grünen Abgeordneten Peter Pilz, betonte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl am Montag in einer Aussendung. Man wolle "vor einer definitiven Entscheidung in der Sache alle Aspekte genau prüfen".

Pilz, der schon den ersten Eurofighter-Untersuchungsausschuss geleitet hatte, forciert seit dem jüngsten Task Force-Bericht einen neuen Ausschuss. Am Samstag hatte Kickl wissen lassen, dass seine Fraktion einen entsprechenden Antrag der Grünen, aber auch einen Allparteienantrag voraussichtlich unterstützen werde. Noch kenne man aber weder einen Antragstext, noch den genauen Untersuchungsgegenstand. Klar sei: "Wir werden alles unterstützen, das bei der parlamentarischen Aufklärung behilflich sein kann."

Zu Wochenbeginn sah sich Kickl nun veranlasst Pilz auszurichten, dass es um seriöse Aufklärung gehe und "nicht um irgendein Tamtam eines politischen Selbstdarstellers". Derzeit seien viel mehr Fragen offen als klar. "Die FPÖ wird daher die Ausgangssituation und alle Rahmenbedingungen in den zuständigen Gremien des Parlamentsklubs prüfen und diskutieren. Diese Prüfung betrifft insbesondere das Was, das Wie und damit auch das Wann eines möglichen Ausschusses", meinte Kickl.

Neuerliche Eurofighter-Untersuchung wäre 21. U-Ausschuss

Sollte es im Parlament eine Einigung auf eine neuerliche Untersuchung des Eurofighter-Kaufs geben, so wäre das der 21. Untersuchungsausschuss in der Zweiten Republik. Sollte ihn - wie zu erwarten - die Opposition einsetzen, würde nach dem Hypo-U-Ausschuss zum zweiten Mal die parlamentarische Minderheit einen U-Ausschuss ins Leben rufen.

Dass eine Minderheit im Parlament einen U-Ausschuss einsetzen kann, ist nämlich erst seit Anfang 2015 möglich. Seitdem kann ein Viertel der Abgeordneten eine derartige parlamentarische Untersuchung erzwingen. Damit reichen die Stimmen von FPÖ und Grünen für ein solches Vorhaben.

Der letzte U-Ausschuss war jener zur Hypo-Alpe-Adria, der Anfang 2015 mit den Stimmen von FPÖ, Grünen und NEOS gestartet wurde. Nach der Befragung von 124 Zeugen in 77 Sitzungen mit knapp 700 Stunden endete das Untersuchungsgremium am 12. Oktober 2016.

Damit gab es bisher (nach Themen geordnet) 20 U-Ausschüsse. Zwei davon (jener zur UNO-City 1971 sowie jener zu den Flugzeugankäufen der Bundesheeres 1971) konnten wegen der vorzeitigen Auflösung des Nationalrates ihre Arbeit nicht beenden und wurden in der darauffolgenden Gesetzgebungsperiode neuerlich eingesetzt. Daher gibt es (laut Geschäftsordnung des Nationalrates) auch eine andere Zählweise, die bisher 22 U-Ausschüsse auflistet.