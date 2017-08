EU wird Verfassungsgebende Versammlung in Venezuela nicht anerkennen

Die EU hat offiziell erklärt, die am Sonntag in Venezuela gewählte Verfassungsgebende Versammlung nicht anzuerkennen. Angesichts von Zweifeln an deren Repräsentativität und Legitimität rufe man Präsident Nicolas Maduro dazu auf, die Einrichtung der Versammlung zu stoppen, teilte die Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwochabend im Namen der Mitgliedstaaten mit.

Zudem müssten alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Für den Fall einer weiteren Verletzung von demokratischen Prinzipien und Grundsätzen der venezolanischen Verfassung drohte die EU indirekt Sanktionen an. "Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind bereit, ihre Reaktion schrittweise zu verstärken", heißt es in der Erklärung.

Am Sonntag war in Venezuela eine Verfassungsgebende Versammlung gewählt worden. Die Opposition boykottierte die Abstimmung. Sie wirft Maduro vor, das Land in eine Diktatur umbauen zu wollen. Die Wahl wurde von blutigen Protesten und Betrugsvorwürfen überschattet.