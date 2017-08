EU will Russland-Sanktionen verschärfen

Die Europäische Union will Diplomaten zufolge noch am Freitag weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Zugleich verschärft Deutschland aber auch seine Kritik an den am Mittwoch von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten neuen Strafmaßnahmen der Amerikaner gegen Russland.

"Die neue Rechtslage in den Vereinigten Staaten ist diametral entgegengesetzt gegen die Interessen Deutschlands und der Europäischen Union", sagte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel in Wolfsburg. Er pochte darauf, dass Trump sich mit "den Freunden in Europa" abstimmen müsse und die USA ihre Sanktionen nicht so anwenden, dass sie europäischen Interessen schadeten.

Sowohl die zusätzlichen Maßnahmen der EU als auch die der USA sollen Russland wegen dessen Vorgehen in der Ukraine-Krise bestrafen. Im Detail unterscheiden sie sich allerdings. Das jüngste Sanktionspaket der USA sorgt in Europa für Verunsicherung, weil es unter anderem nicht nur russische Wirtschaftszweige ins Visier nimmt. Betroffen sein könnten auch Unternehmen, die etwa an russischen Energieprojekten mitarbeiten. Ein Beispiel wäre die vom russischen Monopolisten Gazprom vorangetriebene Gaspipeline Nord Stream 2, in die mehrere westliche Konzerne investiert haben, darunter die deutschen Unternehmen Wintershall und Uniper.

Die neuen EU-Sanktionen sind Diplomaten zufolge eine Reaktion auf die Lieferung von Siemens-Turbinen auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim. Vorgesehen sei, weitere Personen und Unternehmen auf die bereits bestehende Sanktionsliste zu setzten. Deutschland hatte im Juli vorgeschlagen, diese um vier weitere Russen und drei Firmen zu ergänzen, darunter auch das Unternehmen, das die Turbinen auf die Halbinsel ausgeliefert hatte. Die Gasturbinen waren von Siemens an Russland verkauft worden und nach Angaben des Unternehmens entgegen der vertraglichen Vereinbarung auf die Krim weitergeleitet worden. Weil Russland wegen der Krim bereits EU-Sanktionen unterliegt, dürfen europäische Unternehmen dort keine Geschäfte machen.

Eine Aufspaltung der Verbündeten in ihrem Verhalten gegenüber Russland sei weder gut für die USA noch für Europa, sagte Gabriel. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, sagte im Deutschlandfunk, die neuen US-Sanktionen sorgten für eine "große Verunsicherung" bei vielen deutschen Firmen. Sie könnten Probleme bei öffentlichen Ausschreibungen in den USA und bei Finanzierungen bekommen. Zudem könnten Verantwortliche von Unternehmen mit US-Strafen bedroht werden. Europa müsse sich geschlossen gegen die US-Pläne wehren.

Viele europäische Politiker haben kritisiert, die USA wollten sich mit ihren neuen Sanktionen wirtschaftliche Vorteile verschaffen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte betont, Sanktionen solle es nur in Absprache mit Verbündeten der USA geben. Sollten US-Strafmaßnahmen europäische Unternehmen benachteiligen, die mit Russland im Energiebereich im Geschäft sind, sei die EU bereit, angemessen zu reagieren. Experten zufolge ist der Knackpunkt daher, wie die neuen Sanktionen von den USA konkret angewendet werden. Trump hat klargemacht, dass er den vom US-Kongress mit großer Mehrheit verabschiedeten Strafmaßnahmen nur widerwillig zugestimmt hat. Er ist eigentlich um eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland bemüht. Sowohl nach seiner Auffassung als auch nach der der russischen Regierung befinden diese sich derzeit auf einem historischen Tief.