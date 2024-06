Bei der EU-Wahl in Spanien sind die oppositionellen Konservativen laut Prognosen knapp stärkste Kraft geworden. Laut Nachwahlbefragungen, die das öffentlich-rechtliche TV am Sonntagabend veröffentlichte, errang die Volkspartei (PP) 32,4 Prozent der Stimmen und damit 21 bis 23 Sitze im künftigen Europaparlament. Die in Madrid regierenden Sozialisten von Premier Pedro Sánchez landeten den Angaben zufolge mit 30,2 Prozent der Stimmen und 20 bis 22 Sitzen knapp dahinter.

Die rechtsextreme Vox-Partei kann den Nachwahlbefragungen von RTVE zufolge mit 10,4 Prozent der Stimmen und sechs bis sieben Sitzen rechnen. Sie gehört im Europaparlament der Rechtsaußen-Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) an, zu der auch die Fratelli d'Italia von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und die rechtsnationale polnische Ex-Regierungspartei PiS gehören. Bei der vorherigen Europawahl 2019 hatte Vox noch 6,3 Prozent und damit vier Sitze errungen.

Die linke Plattform Sumar erreichte als viertstärkste Kraft mit 6,3 Prozent drei bis vier Sitze, gefolgt von der linksalternativen Podemos mit 4,4 Prozent (zwei bis drei Sitze). Das aus katalanischen, baskischen und galicischen Nationalisten gebildete Bündnis "Ahora Repúblicas" kam demnach auf 4,3 Prozent bzw. ebenfalls zwei bis drei Europaabgeordnete.

Auch eine spanische Neugründung, die Gruppierung Die Party ist vorbei, zieht den Angaben zufolge ins neue EU-Parlament ein. Mit 3,9 Prozent der Stimmen käme sie auf zwei oder drei Sitze.

Für die PP bedeutet der Wahlausgang einen deutlichen Zuwachs: 2019 hatte sie nur 13 Sitze im EU-Parlament errungen. Bei der sozialistischen Regierungspartei PSOE hingegen ändert sich die Mandatszahl kaum: 2019 war sie mit 21 Sitzen aus der Europawahl hervorgegangen.

Vor knapp einem Jahr hatten die Spanier ein neues Parlament gewählt. Damals war die PP ebenfalls stärkste Kraft geworden, dann aber an der Regierungsbildung gescheitert. In der Folge konnte Sánchez mit Unterstützung von Linksaußen-Parlamentariern und Regionalparteien Regierungschef bleiben.

Die Wahlbeteiligung in Spanien lag um 18.00 Uhr (zwei Stunden vor dem örtlichen Wahlschluss) bei 38,35 Prozent, was einem Rückgang von mehr als elf Prozentpunkten gegenüber den Wahlen 2019 entsprach.

Die Wahl zum EU-Parlament hatte am Donnerstag mit der Abstimmung in den Niederlanden begonnen. Die Zahl der Sitze pro Mitgliedsland hängt von der Bevölkerungszahl ab. Spanien stehen als Land mit der viertgrößten Bevölkerungszahl in der EU künftig 61 der 720 Sitze im Europaparlament zu.