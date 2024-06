Der Spitzenkandidat der ÖVP für die Wahl zum Europaparlament, Reinhold Lopatka, hat am Sonntag gegen 8.00 Uhr schon früh seine Stimme abgegeben. Pünktlich zur Öffnung des Wahllokals erschien Lopatka mit Ehefrau Franziska zur Stimmabgabe im Gemeindeamt Greinbach in Penzendorf nördlich des oststeirischen Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Lopatka gab sich danach zuversichtlich, Ziel sei es, stärkste Partei zu werden.

Lopatka war zu Fuß zum Wählen mit Ehefrau Franziska erschienen und war einer der ersten im Wahllokal der Gemeinde, das um 8.00 Uhr geöffnet hatte. Er habe ein gutes Gefühl, auch was die Wahlkampfabschlüsse in der Steiermark zuletzt betreffe. Auf die Umfragen angesprochen, die der FPÖ Zuwächse und den möglichen Spitzenplatz voraussagten, blieb der langjährige Parlamentarier gelassen. "Nach den Umfragen hätte zuletzt der Innsbrucker Bürgermeister (Georg Willi, Grüne, Anm.) gar nicht in die Stichwahl kommen dürfen und nach den Umfragen wäre in Salzburg jetzt ein Kommunist Bürgermeister", sagte Lopatka. Auch Geert Wilders sei in den Niederlanden ein Sieg prognostiziert worden, die Exit-Polls würden aber das rot-grüne Bündnis voran sehen.

Nach der Stimmabgabe begab sich Lopatka zu einer Feldmesse auf dem Fußballplatz. Danach werde er sich nach Wien begeben und dann heiße es warten, sagte der Spitzenkandidat. Die vorläufigen Ergebnisse der Wahl zum EU-Parlament sind ab 23.00 Uhr zu erwarten.

Im Wien-Meidling gab die Grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling um 9 Uhr in der Früh ihre Stimme ab. "Das war ein langer Wahlkampf und ich freu mich, dass der Tag jetzt da ist", sagte die etwas müde wirkende Schilling vor der Stimmabgabe gegenüber Journalisten. In Bezug auf das Wahlziel von 500.000 Stimmen für die Grünen zeigte sie sich vorsichtig: "Wir werden sehen", aber natürlich sei es weiterhin ihr Wahlziel. Über Vorzugsstimmen und ob diese die Reihung auf der Grünen Liste umdrehen könnte, habe sie sich keine Gedanken gemacht, sagte sie auf Nachfrage. Wichtig seien möglichst viele Stimmen für Klimagerechtigkeit. Nach der Stimmabgabe wollte sie mit Kollegen aus dem Wahlkampfteam frühstücken gehen.

KPÖ-Spitzenkandidat Günther Hopfgartner wählte um 9 Uhr in Wien-Mariahilf. Vor Medienvertretern verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Kommunisten den Einzug ins Europaparlament schaffen. Die Rückmeldungen im Wahlkampf seien "hervorragend" gewesen, aber aus dem eigenen Umfeld gekommen, weshalb man sich "nicht blenden lassen" dürfe. Er sei aber "trotzdem zuversichtlich", betonte Hopfgartner. Die KPÖ wäre jedenfalls eine "verlässliche Stimme für Soziales, Frieden und Neutralität" im EU-Parlament, warb Hopfgartner ein letztes Mal um Stimmen für die Kommunisten. Bisher hat die KPÖ bei allen EU-Wahlen klar den Einzug verpasst. Nach der Stimmabgabe will sich der Gastwirt in sein Café Siebenstern begeben - schließlich habe man eine Wahlparty vorzubereiten.