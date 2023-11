EU-Wahl: Desinformationskampagnen aus Russland befürchtet

Angesichts der EU-Wahl im Juni kommenden Jahres nehmen in der Europäischen Union die Sorgen vor einer Beeinflussung des Wahlkampfes durch Falschinformationen vor allem aus Russland zu. Zwar wurde kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Verbreitung der russischen Staatsmedien RT und Sputnik in der EU verboten, weil ihnen Kriegspropaganda vorgeworfen wurde, dennoch gelingt es Russland immer wieder geschickt, die öffentliche Meinung in Europa zu beeinflussen.

"Wir sind Zeugen massiver Propaganda und Desinformation über diesen ungeheuerlichen Angriff auf ein freies und unabhängiges Land", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen damals. Man werde nicht zulassen, dass Unterstützer des Kreml "ihre giftigen Lügen zur Rechtfertigung von Putins Krieg verbreiten oder die Saat der Spaltung in unserer Union säen".

Doch Russland verbreitet Desinformationen auch auf sozialen Medien, über Konten von diplomatischen Diensten wie Botschaften oder auf deren Websites. Moskau schrecke auch nicht davor zurück, falsche Websites zu erstellen, um sich als vertrauenswürdige Medien auszugeben, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Auch der deutsche Verfassungsschutz konstatierte eine verstärkte russische Desinformationskampagne nach Kriegsbeginn. "In Deutschland soll das Vertrauen der Bevölkerung in Politik, Verwaltung, aber auch in die freien Medien untergraben werden. Ebenso sollen unsere Bündnisse und Wertegemeinschaften mit der EU, mit der NATO diskreditiert und geschwächt werden", erläuterte Bodo Becker, ein Fachmann für Spionageabwehr beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Russland greife dazu beständig aktuelle Konfliktthemen auf und instrumentalisiere sie in seinem Sinne.

Bereits im Sommer 2022 enttarnten Recherchen von "t-online" und dem ZDF mehr als 30 gefälschte Webseiten, die gezielt Desinformation in sozialen Netzwerken, aber vor allem auf Facebook verbreiten. Doch auch ein Jahr später tauchen die gefälschten Seiten, auch bekannt unter dem Namen Doppelgänger-Kampagne, nach wie vor auf. "Mit US-feindlichen Behauptungen versucht die russische Propaganda in Deutschland, Zweifel an transatlantischen Beziehungen zu säen", sagte Julia Smirnova, Analytikerin beim Institute for Strategic Dialogue (ISD), das zu Desinformation forscht. Den USA werde auch die Schuld für den Krieg an der Ukraine gegeben. Die Propaganda nehme zudem die Grünen ins Visier, weil die Partei den russischen Angriffskrieg deutlich verurteile.

Ein Bericht des französischen Generalsekretariats für Verteidigung und Sicherheit aus dem Juni 2023 listete als betroffene Länder dieser russischen Doppelgänger-Kampagne unter anderem Frankreich, Litauen, Lettland, Großbritannien, die Ukraine, die USA, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate auf. Ende Juli 2023 identifizierte die EU russische Akteure als Verantwortliche für die digitale Informationsmanipulation und setzte fünf mit dem russischen Staat verbundene Organisationen und sieben Menschen auf die Sanktionsliste.

Moskau nutze sein Netz an Spionen, seine Staatsmedien und Onlinenetzwerke, um sich in Wahlen in zahlreichen Ländern einzumischen, hieß es in einem Mitte Oktober veröffentlichten Bericht der US-Geheimdienste. Russland konzentriere sich dabei darauf, "das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Wahlen zu schwächen". Zwischen 2020 und 2022 habe Russland gezielte Anstrengungen unternommen, das öffentliche Vertrauen in mindestens elf Wahlen in neun Demokratien zu untergraben, darunter auch in den Vereinigten Staaten. 17 weitere Demokratien seien durch "weniger stark ausgeprägte" Methoden ins Visier genommen worden, etwa durch Aktivitäten in Onlinediensten, die darauf abzielten, bestehende Narrative zur Integrität der Wahlen zu verstärken.

Aus russischer Sicht gebe es dabei zwei erstrebenswerte Effekte, stellten die US-Geheimdienste fest: Zum einen werde Instabilität in demokratischen Gesellschaften verbreitet und zum anderen würden demokratische Wahlen als nicht zuverlässig und somit die sich daraus ableitenden Regierungen als nicht legitimiert dargestellt.

Vor der Parlamentswahl im EU- und NATO-Mitglied Slowakei, die Ende September 2023 stattfand, fiel Experten zufolge etwa die Hälfte der 5,4 Millionen Einwohner auf Falschinformationen herein. Die Nichtregierungsorganisation Infosecurity.sk registrierte allein in den ersten zwei Wochen im September rund 365.000 Beiträge mit Desinformation in slowakischen Online-Netzwerken. Derartige Beiträge wurden demnach fünfmal so häufig weiterverbreitet wie andere Posts. Mehr als 15 Prozent derartiger Beiträge konnten laut der Nichtregierungsorganisation Reset eindeutig zu Moskau-treuen Nutzerkonten zurückverfolgt werden.

Ein weiteres und besonders krasses Beispiel für den toxischen Einfluss russischer Propaganda findet man in Serbien und seinen Nachbarländern, die alle der EU beitreten wollen. Dies zeigte eine aktuelle Studie im Auftrag der in Potsdam ansässigen FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung zur Medienlandschaft in Serbien. So bieten Sputnik und RT Balkan Beiträge in serbischer Sprache an. "Die werden von den Medien eins zu eins breit übernommen. Die russischen Staatsmedien selbst sprechen von mehreren hundert Übernahmen für ihre Meldungen täglich", erklärte Studienautor Thomas Brey gegenüber der APA. Und offenbar wirkt die Propaganda. Zwar ist die EU mit Abstand der größte Geldgeber des Balkanlandes, bei Meinungsumfragen gab jedoch die Mehrheit in Serbien an, dass Russland und China in den vergangenen Jahren am meisten Donationen überwiesen hätten.