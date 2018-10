Ungewöhnlicher, hoher Besuch beim ÖGB: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Donnerstag bei einem Europadialog in Wien die Bundesregierung bei sozialpolitischen Themen in die Pflicht genommen. Insbesondere pochte er auf den raschen Beschluss der geplanten EU-Arbeitsmarktbehörde ELA.

Es sei ein "Skandal", dass manche Länder Sozialdumping "praktisch als Staatsräson" betrieben, sagte Juncker vor rund 500 geladenen Gästen im ÖGB-Hauptquartier. Er habe gehört, dass sich auch die österreichische Bundesregierung mit dem Thema "schwer" tue. Aber: "Ich treffe den Kanzler heute um Sieben. Um Viertel nach Sieben ist das geregelt". Die Behörde, die eventuell in Wien angesiedelt werden könnte, soll kontrollieren, ob Mindestlöhne und Sozialstandards in den Mitgliedsländern eingehalten werden. Der Kommissionsvorschlag liegt schon länger am Tisch, der Ball liegt nun beim Rat. Österreich hat als Ratsvorsitz Einfluss auf die jeweiligen Tagesordnungspunkte.

Aufs Tempo drückte Juncker auch bei der von der Kommission im Vorjahr vorgelegten Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen. Diese solle im Rat im Dezember beschlossen werden. Juncker forderte den ÖGB auf, bei diesem Thema "Druck auf die Regierung auszuüben". "Wir sind seit zwanzig Jahren dabei, die Arbeitsbedingungen zu präkarisieren." Die "Zerstückelung" der Erwerbsbiografien vermindere auch die Lebensqualität und verschlechtere Perspektiven. Hätte sein Vater, der Stahlarbeiter war, keinen unbefristeten Arbeitsvertrag gehabt, hätte er, Juncker, "wohl nie eine Uni von innen gesehen".

» Wir brauchen auch im Sozialen ein Triple-A «

Soziale Themen seien zu lange "unterbelichtet" worden. "Breite Teile der Arbeitnehmerschaft" würden sich von Europa entfernen, das sei eine "gefährliche" Entwicklung. "Wir brauchen auch im Sozialen ein Triple-A", sagte Juncker und erntete damit Zustimmung vom ÖGB-Präsidenten.

Ganz ähnliche Überzeugungen vertraten Juncker und Katzian auch beim Thema soziale Mindeststandards. Es sei den Mitgliedsländern unbenommen, "weiter zu gehen", sagte Juncker. Katzian kritisierte in diesem Zusammenhang eine von der Wirtschaftskammer erstellte Liste, in denen Fälle von sozialem "Gold-Plating" in Österreich angeführt sind, also Beispiele von Übererfüllung sozialer Mindeststandards, wie etwa die fünfte Urlaubswoche. Juncker meinte dazu: "Es gibt nicht nur Listen, sondern auch Papierkörbe."

Weiter auseinander lagen die Vorstellungen im Bereich Steuerpolitik. Zwar waren sich beide darüber einig, dass Internetkonzerne verstärkt zur Kasse gebeten werden sollten, beim Thema Steuerwettbewerb vertraten sie aber unterschiedliche Standpunkte. Während Katzian den "Steuerwettbewerb nach unten" etwa im Bereich der Körperschaftssteuer anprangerte, plädierte Juncker für Steuerwettbewerb, "aber mit fairen Mitteln".

» Man muss sich dem boomenden Nationalismus in den Weg stellen «

Wie schon zuvor bei seiner Rede anlässlich der Landeshauptleutekonferenz machte Juncker auf die Gefahr des wachsenden Nationalismus aufmerksam. Das sei ein Thema, das ihm "unter die Haut" gehe. "Ich habe heute Interviews mit dem Kurier, dem Standard, und dem Falter geführt. Warum mit denen? Ich besuche morgen die Jüdische Gemeinde in Wien und eine Synagoge. Warum die?" Man müsse sich dem "bornierten Nationalismus (...) in den Weg stellen".

In Gewerkschafts-Kreisen war die Annahme der ÖGB-Einladung durch Juncker als "sehr ungewöhnlich" und "überraschend" bezeichnet worden. Die Gewerkschafter vermuten, dass Juncker gegen Ende seiner Amtsperiode signalisieren habe wollen, dass Soziales in der EU stärker in den Mittelpunkt gerückt werden müsse. Indirekt habe er mit dem Auftritt vor den Gewerkschaftern auch eine Botschaft an die Adresse der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung gesendet, die das Thema aus Gewerkschaftssicht vernachlässigt.

Tempo zu langsam

Der EU-Vorsitz läuft nach Ansicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker "gut". Bei der gemeinsamen Durchsicht der "verschiedenen Punkte der verschiedenen Räte" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe er aber festgestellt, dass manches schneller laufen könne. Dies teilte Juncker am Donnerstagabend in einem kurzfristig im Bundeskanzleramt anberaumten Pressestatement mit.

"Das ist aber nicht als Vorwurf an die Ratspräsidentschaft gedacht", sondern liege am "mangelnden Willen verschiedener Mitgliedsstaaten", betonte der Kommissionspräsident. Welche Punkte er konkret meinte, blieb offen. Fragen waren keine zugelassen. Kurz listete in seinem kurzen Statement die Themen auf, die bei dem gemeinsamen Arbeitstreffen besprochen wurden. Besonders intensiv dürfte man über das am 18. Dezember in Wien geplante Afrika-Forum gesprochen haben. Die "Initiative des Kanzlers" habe "volle Zustimmung" vonseiten der Kommission, sagte Juncker. Das Verhältnis zu Afrika müsse neu geordnet werden, "Afrika ist ein wichtiger Partner."