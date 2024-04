EU berät über weiteres Vorgehen nach Iran-Angriff

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell wird in einer Videokonferenz am Dienstag ab 17.00 Uhr mit den EU-Außenministerinnen und -ministern über die iranischen Angriffe auf Israel vom Wochenende und weitere Reaktionen der EU beraten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird teilnehmen. Der Angriff sei "vollkommen inakzeptabel, unverantwortlich" und werde "auf das Schärfste" verurteilt, sagte Schallenberg am Sonntag im Außenministerium in Wien.

Auch Borrell, EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilten den Angriff am Sonntag, und warnten vor einer Eskalation. Nach den Außenministern wird sich der außerordentliche EU-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag in Brüssel, der eigentlich im Zeichen der Wettbewerbsfähigkeit Europas stehen sollte, ebenfalls mit dem Thema befassen. Die iranische Armee griff am Samstag israelische Ziele mit rund 300 Raketen und Drohnen an. Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab. Israel hatte Unterstützung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Jordaniens.