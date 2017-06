Laut einer Eurobarometer-Umfrage unterstützen nur 57 Prozent der Österreicher die Idee einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Europäischen Union

Die Österreicher sind am wenigsten erbaut über eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik. Laut einer Eurobarometer-Umfrage unterstützen nur 57 Prozent der Österreicher die Idee einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Am meisten Zustimmung gibt es in Luxemburg und Litauen, wo je 87 Prozent eine gemeinsame EU-Politik unterstützen. In Deutschland sind es 84 Prozent.

Die Umfrage wurde von dem Portal "Politico" am Mittwochvormittag veröffentlicht. Die Gesamtzahlen werden offiziell erst bei der Pressekonferenz der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini präsentiert. Die APA wird berichten.