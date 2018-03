EU-Parlamentschef will Putin nicht zu Wahlsieg gratulieren

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani will dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht zu dessen Wahlsieg gratulieren. Tajani antwortete auf eine entsprechende Frage beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel mit einem knappen: "Nein."

Zuvor hatte bereits EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärt, er wolle Putin angesichts des Giftanschlags in Großbritannien nicht zur Wiederwahl gratulieren. Großbritannien macht Russland für den Anschlag verantwortlich, Außenminister Boris Johnson hatte Putin persönlich beschuldigt, hinter der Attacke zu stehen.

Ähnlich wie Tusk äußerte sich auch die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite. "Ich habe mich entschieden, ihm nicht zu gratulieren, vor allem nach den Anschlägen in Großbritannien", sagte sie am Donnerstag beim EU-Gipfel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat hingegen in einem Schreiben dem russischen Präsidenten zu dessen Wiederwahl gratuliert.