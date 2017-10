EU-Parlament stimmt Europäischem Staatsanwalt zu

Das EU-Parlament hat der Einführung eines Europäischen Staatsanwalts am Mittwoch zugestimmt. Der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker sprach von einem Meilenstein für die grenzüberschreitende Strafverfolgung in der EU. Der SPÖ-Europamandatar Josef Weidenholzer betonte, kein Land allein könne den Kampf gegen den Terrorismus führen.

Becker sagte, der Europäische Staatsanwalt werde weitreichende Kompetenzen erhalten und nicht nur für Betrug und Unregelmäßigkeiten mit EU-Geldern, sondern auch für den grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug zuständig sein, der in der EU mehr als 50 Milliarden jährlich ausmache. "Betrüger dürfen sich nicht mehr ungestraft auf Kosten der Steuerzahler bereichern. Und weil das internationale Verbrechen nicht an den Staatsgrenzen halt macht, brauchen wir eine effektive grenzüberschreitende Strafverfolgung", so Becker.

Weideholzer bezeichnete eine schärfere Kontrolle als dringend notwendig. Erfreulich sei, dass sich 20 Staaten auf die neue Behörde einigen konnten. Auch die jüngsten Vorschläge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Emmanuel Macron gingen auf die Europäische Staatsanwaltschaft ein. Sie haben angekündigt, die Staatsanwaltschaft auch bei der Bekämpfung von Terrorismus einzubinden und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern.