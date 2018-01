EU-Kommission will Budgetmittel künftig an Rechtstaatlichkeit knüpfen

Die EU-Kommission will die künftigen Budgetmittel daran knüpfen, dass die EU-Staaten sich an rechtsstaatliche Grundsätze halten. EU-Budgetkommissar Günther Oettinger sagte am Mittwoch in Brüssel, die EU-Kommission prüfe dies derzeit auf ihre vertragliche und rechtliche Machbarkeit. Über die konkreten Ansätze des nächsten EU-Finanzrahmens werde die EU-Kommission im März beraten.

Damit droht Polen, gegen das die EU-Kommission im Dezember ein Verfahren wegen Grundrechtsverstößen eingeleitet hat, ein Verlust seiner EU-Strukturgelder. Allerdings muss der EU-Finanzrahmen einstimmig von den EU-Staaten und vom Europaparlament beschlossen werden. Oettinger selbst erwartet durch die neuen Bedingungen schwierigere Verhandlungen. Damit sei die Einigung um einen weiteren Aspekt erschwert.

Die Forderung nach einer Verknüpfung des EU-Budgets mit der Rechtstaatlichkeit komme primär nicht von ihm, sondern von einigen Regierungen, Teilen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft, sagte der EU-Kommissar. Das Thema werde auch sehr intensiv im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs diskutiert, der am 23. Februar in Brüssel erstmals über den nächsten EU-Finanzrahmen berät.

Neben dieser Konditionalität prüft die EU-Kommission auch noch eine ökonomische Bedingung. So könnten europäische Investitionsprogramme stärker an das Europäische Semester und an die länderspezifischen Reformempfehlungen der EU-Kommission gebunden sein, sagte Oettinger. Die EU-Kommission werde im Mai "klare Antworten" geben.

Zu dem Brüssel-Besuch des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki am Dienstagabend in Brüssel sagte der deutsche EU-Kommissar, das Gespräch werde im Februar fortgesetzt. "Es ist unsere Aufgabe, Polen mit rechtlichen Argumenten am Tisch zu halten und zu überzeugen." Hintergrund des EU-Verfahrens gegen Polen sind die Justizreformen der national-konservativen Regierung in Warschau.

Oettinger schloss nicht aus, dass die Briten sich auch nach dem Brexit an einzelnen EU-Programmen beteiligen können. Das bedeutet auch, dass sie dafür zahlen müssten. Oettinger verwies auf die Schweiz, die "Teil der europäischen Forschungsfamilie bleiben will und das können die Briten auch überlegen". Jedenfalls "schätzen wir diesen wissenschaftlichen Sachverstand. Ob es zu einer vergleichbaren Lösung kommt, werden die Verhandlungen zeigen". Der Kommissar betonte, "wir wollen niemanden ausschließen. Zu fairen Gesamtbedingungen kann die Mitwirkung des Programm am europäischen Haushalt auch für Nichtmitglieder möglich sein".

Angesprochen auf die Idee einer Plastiksteuer konzedierte Oettinger, dass hier noch einige Fragen zu klären seien. Ob diese Steuer von den Erzeugern oder Einzelhändlern eingehoben werde und beispielsweise auch für Milchverpackungen gelten würde, sei noch nicht klar. "Die Frage, sollte man Ausnahmen machen, wo Kunststoffe von allgemeinem Interesse sind, bei Milch, oder wo sie bei Hygienevorschriften benötigt werden, all das werden wir in den nächsten Tagen prüfen. Wir brauchen noch etliche Zeit, um den Märkten und Verbrauchern gerecht zu werden und trotzdem das Ziel, vermeidbare Mengen an Plastik anzugehen, zu erreichen", so der Kommissar.