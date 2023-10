EU-Kommission kündigt Untersuchung von Influencer-Werbung an

Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung von Werbung durch Influencer in Online-Diensten angekündigt. Die EU-Behörde werde "Online-Beiträge auf Erfahrungsberichte und Empfehlungen überprüfen, die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Irre führen", teilte die Kommission am Dienstag mit. EU-Regeln zufolge müssen Influencer Werbung in ihren Beiträgen deutlich kennzeichnen.

Auch Influencer müssten sich an faire Handelspraktiken halten, erklärte EU-Justizkommissar Didier Reynders. "Ihre Abonnenten haben ein Anrecht auf transparente und verlässliche Informationen." Insbesondere vertrauten viele junge Menschen und Kinder auf die Empfehlungen von Influencern.

Auf einer neuen Plattform der Kommission sollen sich Influencer zudem über die in der EU geltenden Vorschriften informieren können.