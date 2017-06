EU-Handelskommissarin warnt G-20 vor Protektionismuswelle

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat die 20 führenden Industrie und Schwellenländer (G-20) gut eine Woche vor ihrem Gipfeltreffen in Hamburg aufgerufen, gemeinsam gegen wachsenden Protektionismus vorzugehen. In einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" vom Donnerstag sprach sie von "Anzeichen für einen besorgniserregenden Protektionismus in aller Welt".

Konkret verwies Malmström auf die Überlegungen der US-Regierung zu Importbeschränkungen für europäische Stahlhersteller. "Der Ruf nach Protektionismus und protektionistischen Mauern ist nicht nur die falsche Antwort, er gefährdet unsere Ökonomien und Gesellschaften weltweit", warnte sie.

Laut einer EU-Untersuchung gab es 2016 mit einem Anstieg um 36 auf nun 372 Handelshemmnisses global einen signifikanten Anstieg protektionistischer Maßnahmen. Malmström beklagte, dass sich unter den zehn Ländern mit den meisten Handelshemmnissen mit China, Russland und Indien auch Mitglieder der G-20 befänden. Es sei zwar verlockend, wenn einzelne Staaten alleine agierten, "doch es ist sinnlos", schrieb Malmström. Nur mit weltweiten Regeln sei die Globalisierung zu meistern und sicherzustellen, dass ihre Errungenschaften auch gleichmäßig verteilt würden. Dazu müssten auch alle wichtigen Partner ihre Verantwortung für die Arbeit in der Welthandelsorganisation übernehmen, forderte sie auch mit Blick auf die US-Regierung, die die WTO zunehmend kritisch sieht. Malmström ermahnte die Länder der G-20 zudem, "intelligente Brücken" zu bauen, um den Welthandel zu sichern.

Die Staats- und Regierungschefs der G-20 kommen am 7. und 8. Juli in Hamburg zu ihrem diesjährigen Gipfel zusammen. Das Thema Freihandel ist dabei einer der zentralen Diskussionspunkte.