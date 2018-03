EU-Gipfel verurteilt Giftanschlag in Salisbury "auf das Schärfste"

Der EU-Gipfel in Brüssel wird den Giftanschlag auf einen Doppelagenten und seine Tochter im britischen Salisbury "auf das Schärfste" verurteilen. Wie aus einem Gipfelentwurf vom Donnerstag hervorgeht, wird der EU-Gipfel die Anschuldigungen Großbritanniens "extrem ernst" nehmen, "dass es höchstwahrscheinlich ist, dass Russland verantwortlich ist".

Eine direkte Schuldzuweisung an Russland ist in dem Entwurf nicht enthalten, könnte aber laut Diplomaten in der Letztfassung noch deutlicher formuliert werden. "Wir stehen in uneingeschränkter Solidarität mit Großbritannien angesichts dieser schweren Herausforderung für unsere gemeinsame Sicherheit", heißt es in der Gipfelerklärung weiter. Der Einsatz chemischer Waffen sei unter allen Umständen "komplett inakzeptabel, und muss systematisch und strikt verurteilt werden, und stellt eine Sicherheitsbedrohung für uns alle dar".

Die EU-Staaten wollen sich in Hinblick auf die Antworten, die Russland auf den Vorfall geben will, koordinieren. Die EU werde dieses Thema und die Folgen weiter genau beobachten.

"Vor diesem Hintergrund muss die Europäische Union ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Risiken verstärken, auch durch eine engere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der NATO", wird in dem Entwurf betont. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wird beauftragt, bis zum Gipfel einen Bericht dazu zu erstellen.