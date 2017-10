EU-Gipfel nach Austritt "giftiger Dämpfe" in anderes Gebäude verlegt

Nach dem erneuten Austritt "giftiger Dämpfe" im Gebäude des EU-Gipfels ist das Treffen der Staats- und Regierungschefs kurzfristig in einen anderen Bau verlegt worden. Wie das Sekretariat des EU-Rates am Mittwoch mitteilte, findet der Gipfel am Donnerstag und Freitag "als Vorsichtsmaßnahme" im benachbarten Justus-Lipsius-Gebäude statt, wo früher die EU-Gipfel stattfanden.

Das erst im Jänner eröffnete Europa-Gebäude war am Mittwoch zum zweiten Mal binnen einer Woche evakuiert worden. Wie schon am Montag waren in der Küche "giftige Dämpfe" ausgetreten. Am Montag waren 20 Menschen den Dämpfen ausgesetzt gewesen, einige von ihnen mussten sich übergeben, neun wurden im Krankenhaus behandelt. Damals waren durch die Vermischung von Reinigungsmitteln Dämpfe entstanden.

"Zwar gibt es keine Sicherheitsgefahr", sagte ein EU-Vertreter zu der Verlegungsentscheidung, "aber wir dachten, dass es - trotz möglicher Rufschädigung - für das Wohlergehen aller besser ist umzuziehen".

Das Ratsgebäude der EU befindet sich gegenüber des Sitzes der Europäischen Kommission und wurde nach einer Reihe von Verzögerungen erst im Jänner eröffnet. In dem 321 Millionen Euro teuren Bau, in dessen Mitte die Konferenzräume in einer Art "Ei" untergebracht sind, tagen nicht nur die EU-Staats- und Regierungschefs, sondern auch die Fachminister der Mitgliedstaaten.