EU-Gipfel - Merkel lobt Zusammenarbeit mit Macron

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel besonders die Zusammenarbeit mit Frankreich gelobt. Sie danke Präsident Emmanuel Macron, dass vom ersten Tag an die Zusammenarbeit mit ihm sehr intensiv gewesen sei, sagte sie am Freitag auf einer Pressekonferenz, die sie gemeinsam mit Macron bestritt.

"Wenn Deutschland und Frankreich keine gemeinsame Haltung haben, kommt auch Europa nicht voran."

Besonders Macron drängt in der EU auf Reformen. Deutschland kann sich dabei aber nicht festlegen, weil die Bildung einer neuen Regierung noch unklar und die derzeitige Regierung nur noch geschäftsführend im Amt ist.

Insgesamt schreite die EU voran, erklärte Merkel. Die Mitglieder hätten sich vorgenommen, die Handlungsfähigkeit der Union zu verbessern, sowohl nach außen wie nach innen. Dies sei gelungen. Die Europäische Union sei "in diesem Jahr doch ein ganzes Stück vorangekommen".