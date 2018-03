EU-Gipfel macht Russland für Giftangriff verantwortlich

Der EU-Gipfel in Brüssel sieht die Schuld für den Giftanschlag auf einen früheren Doppelagenten im britischen Salisbury mit aller Wahrscheinlichkeit bei Russland. Der Gipfel stimme mit Großbritannien darin überein, dass es "höchstwahrscheinlich" sei, dass Russland für den Angriff in Salisbury verantwortlich sei, betonten die Staats- und Regierungschefs in der Nacht auf Freitag in einer Erklärung.

Der EU-Gipfel verurteilt den Angriff in Salisbury "auf das Schärfste". "Wir stehen in uneingeschränkter Solidarität mit Großbritannien angesichts dieser schwerwiegenden Herausforderung für unsere gemeinsame Sicherheit." Der Einsatz chemischer Waffen sei unter allen Umständen "komplett inakzeptabel", und er sei "eine Sicherheitsbedrohung für uns alle", heißt es in der EU-Gipfelerklärung weiter.

Dabei drohen die EU-Staaten Russland mit weiteren Konsequenzen. Dem Vernehmen nach könnten schon bald einige EU-Staaten russische Diplomaten ausweisen. Außerdem soll der EU-Botschafter in Moskau zu Konsultationen nach Brüssel zurückberufen werden. Die EU-Staaten "werden sich koordinieren bezüglich der Konsequenzen, die im Lichte der Antworten der russischen Stellen, zu ziehen sind."

Vor diesem Hintergrund will die EU auch ihre Abwehr gegenüber chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Risken verstärken, einschließlich einer engeren Zusammenarbeit zwischen EU udn NATO, betonten die EU-Staats- und Regierungschefs.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Großbritannien vor dem EU-Gipfel Solidarität nach dem Giftanschlag in Salisbury versichert. "Wir verurteilen diese Giftgasattacke, und wir sind solidarisch mit Großbritannien", sagte Kurz am Donnerstag in Brüssel.