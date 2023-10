EU-Gipfel in Granada berät zu Erweiterung

Bei einem informellen EU-Gipfel am Freitag im spanischen Granada will sich die Europäische Union auf die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten vorbereiten. Im Zentrum steht die Frage, wie die EU die eigene institutionelle Zukunft mit möglicherweise 30 und mehr Mitgliedern gestalten soll. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, es müssten die künftigen Aufgaben ebenso geklärt werden wie die Finanzierung und die künftigen Entscheidungsprozesse.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, es könne in einer erweiterten EU nicht sein, dass es in der Außen- und Steuerpolitik bei der Einstimmigkeit bleibe. Auch die Handlungsfähigkeit der EU müsse gewährleistet sein. Zu Fragen der "governance", etwa der Anzahl der Kommissare, gelte es, pragmatische Lösungen zu finden. In finanzieller Hinsicht könnten heutige Netto-Empfänger in Zukunft dies nicht bleiben, sondern müssten zum Wachstum in den Beitrittsländern beitragen. Es sei gut, über diese Fragen früh zu diskutieren, weil sie nicht einfach zu lösen seien.

EU-Ratspräsident Michel befürwortet den Beitritt der Ukraine und anderer Kandidatenstaaten bis zum Jahr 2030 - unter Bedingungen. Ein solches Datum sei nützlich und eine Ermutigung für die beitrittswilligen Länder, sagte Michel. Der Erweiterungsprozess müsse aber auf eigenen Verdiensten der Länder beruhen. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell betonte, "jeder der zehn Kandidaten benötige einen maßgeschneiderten Ansatz". Mit der Ukraine werde sich die Warteschlange jetzt viel schneller bewegen. Es sei gut, ein Ziel und einen Horizont zu haben, denn: "Wir haben keine Zeit. Der Aufnahmeprozess hat zu lange gedauert."

Der finnische Premierminister Antti Petteri Orpo sagte, die EU-Erweiterung sei "eine geopolitische Notwendigkeit". Er verwies auf die geplanten Fortschrittsberichte der EU-Kommission im November.

Auch die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas plädierte für mehr Tempo bei der EU-Erweiterung. Es gebe nur ein kurzes Fenster für Reformen, sagte sie. Es sei auch im Interesse der EU, wirtschaftliche Konvergenz, Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung in den Beitrittsländern sicherzustellen. Diese Länder erhielten ohnehin bereits heute Unterstützung von der EU.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagte, im Zusammenhang mit der Ukraine gebe es viele offene Fragen. Zum ersten Mal rede die EU darüber, ein Land aufzunehmen, welches sich im Krieg befinde. "Bevor wir ernsthaft über die Mitgliedschaft der Ukraine sprechen, brauchen wir ein Strategiepapier. Wir müssen wissen, über wie viel Geld wir sprechen", so Orban. "Wir müssen verstehen, warum es für die EU gut ist, die Ukraine zu integrieren, und was die Folgen für Europas Sicherheit oder Landwirtschaft sind."

Offizieller Beitrittskandidat ist neben den Westbalkan-Staaten und der Ukraine auch Moldau. Georgien hat eine europäische Beitrittsperspektive. Orban bezeichnete das Vorgehen der EU-Chefs gegenüber Georgien als "brutal". Er betonte, dass Europa Georgien brauche. Das Land habe eine "strategische Position" und sei bereit für den Beitritt.

In der Granada-Erklärung werden die Staats- und Regierungschefs der EU laut Entwurf bekräftigen, dass "die Zukunft unserer Beitrittskandidaten und ihrer Bürger in der EU liegt". Weitere Themen sind Migration und Verteidigung.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán beklagte, es werde in den kommenden Jahren politisch unmöglich sein, auf EU-Ebene Kompromisse im Bereich der Migration zu finden. "Wir wurden rechtlich vergewaltigt", sagte Orban im Vorfeld des informellen EU-Gipfels am Freitag im spanischen Granada. Ungarn und Polen wären mit den Vorschlägen zur Migration nicht zufrieden gewesen, so Orban. Aber die EU habe sich mit der Einigung auf den Asyl- und Migrationspakt gegen sie durchgesetzt.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sagte, es gebe erstmals seit Jahrzehnten eine realistische Aussicht auf eine Einigung auf gemeinsame EU-Asyl- und Migrationsregeln. "Es ist in Reichweite", sagte Metsola. Nach der Einigung auf die Asyl-Krisenverordnung könnten auch weitere fünf Dossiers beschlossen werden. Sie erwarte einen Abschluss des Asyl-Pakets bis zum Ende der Legislaturperiode des Europaparlaments, die im Sommer kommenden Jahres endet.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) musste seine Teilnahme am Europäischen Rat - wie bereits beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft am Donnerstag - krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Der Kanzler wird beim informellen EU-Gipfel am Freitag vom niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte vertreten.