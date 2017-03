Der EU-Gipfel am morgigen Donnerstag in Brüssel wird grünes Licht für die Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft geben. Aus dem Umfeld von EU-Ratspräsident Donald Tusk hieß es, 17 EU-Staaten hätten ihn in einem Brief darum gebeten, dabei im Rahmen einer "verstärkten Zusammenarbeit" vorangehen zu können. Es gebe keinen Konsens aller 28 EU-Staaten in dieser Frage.

Dabei wird in EU-Ratskreisen damit gerechnet, dass sich am Ende mehr als die 17 EU-Staaten, zu denen auch Österreich zählt, an der Europäischen Staatsanwaltschaft beteiligen werden. Portugal und Zypern haben das Schreiben nach Angaben aus EU-Kommissionskreisen wegen interner Verfahren nicht unterzeichnet, bleiben aber Unterstützer des Projekts.

Nicht dabei sind die Niederlande, Schweden, Ungarn, Polen und Malta. Auch das Noch-Mitglied Großbritannien, Irland und Dänemark wollen wegen ihrer generellen Ausnahmen bei der EU-Justizzusammenarbeit nicht beim Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft mitmachen. Ein Sonderfall ist Italien, dem die bisherigen Vorschläge nicht weit genug gehen.

Die im Lissabon-Vertrag vorgesehene Europäische Staatsanwaltschaft soll künftig Betrug mit den EU-Strukturhilfen und den milliardenschweren, grenzüberschreitenden Mehrwertsteuer-Karussellbetrug verfolgen. Bisher sind EU-Behörden wie Eurojust und OLAF vom guten Willen der nationalen Justizbehörden abhängig. Nur 40 Prozent der Empfehlungen für Ermittlungen des EU-Betrugsbekämpfungsamtes OLAF werden derzeit weiter verfolgt.