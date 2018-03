EU-Gipfel am zweiten Jahrestag des Terror-Anschlags in Brüssel

Der EU-Gipfel am heutigen Donnerstag findet auf den Tag genau zwei Jahre nach den Terroranschlägen in Brüssel statt. Damals kamen bei Attentaten auf den Flughafen Brüssel-Zaventem sowie in der Metrostation Maelbeek nahe dem EU-Viertel mehr als 30 Menschen ums Leben. Bereits am Vormittag gab es verstärkte Überwachung durch Polizei und Militär in den U-Bahnen.

Das Thema Terror steht jedenfalls zwei Jahre nach den Anschlägen nicht auf der Tagesordnung. Dafür geht es um die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen, bei denen die EU hofft, doch noch ausgenommen zu werden, ferner um den jüngsten Giftanschlag in Großbritannien auf einen ehemaligen russischen Agenten und dessen Tochter, für den Russland "mit höchster Wahrscheinlichkeit" verantwortlich gemacht wird, sowie um die Türkei angesichts deren jüngstem Vorgehen in Nordsyrien gegen Kurden und auch der Auseinandersetzungen im Mittelmeer mit Zypern und Griechenland.

Schließlich soll das weitere Brexit-Vorgehen - also die Leitlinien - verabschiedet werden. Daneben gibt es noch mehrere andere Themen wie der erste Vorschlag der EU-Kommission für eine Digitalsteuer, auch wenn dies nur eine Übergangslösung ist, oder die Bankenunion.