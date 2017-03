EU-Gipfel: Türkei-Debatte offen

Eine Türkei-Debatte am EU-Gipfel sei "im Moment nicht abzusehen", hieß es am Mittwoch in deutschen Regierungskreisen in Berlin. Derzeit sei es aber nicht vorgesehen. Deutschland ist jedenfalls gegen den jüngsten Vorschlag von Österreichs Kanzler Christian Kern (SPÖ) nach einem einheitlichen EU-Vorgehen zu türkischen Wahlkampfauftritten.

In Berlin hieß es dazu, diese Causa liege in nationaler Kompetenz. Außerdem gebe es unterschiedliche Regelungen in den EU-Staaten, was das Zulassen von Auftritten und die Sicherheitsaspekte betrifft. Eine gemeinsame EU-Linie dazu sei nicht vorstellbar. Beispielsweise könne die deutsche Kanzlerin gar nicht für die Kommunen sprechen, andere könnten das in ihrem Land aber sehr wohl.

Zum Vorschlag Kerns, EU-Gelder an Länder, die sich nicht konstruktiv an der Lösung der Flüchtlingsfrage beteiligen, zu kürzen, wurde in deutschen Regierungskreisen betont, dass dies beim Gipfel keine Rolle spiele. Finanzmittel würden in Europa für sieben Jahre in einem umfangreichen Verfahren festgelegt. Es sei dann sehr schwierig, innerhalb der sieben Jahre Änderungen zu veranlassen. Außerdem müssten alle zustimmen. Es sei aber kaum vorstellbar, dass jene dafür votierten, denen die Mittel gekürzt werden sollen.