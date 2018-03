EU-Gipfel: May verurteilt "rücksichtlose russische Attacke"

Die britische Premierministerin Theresa May hat vor dem EU-Gipfel neuerlich die "rücksichtslose russische Attacke" mit dem Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion und dessen Tochter in Salisbury scharf verurteilt. Es sei klar, dass Russland mit seien Drohungen keine Ordnung respektiere.

Es handle sich auch um Herausforderungen gegenüber den engsten Alliierten Großbritanniens. Deshalb werde sie das Thema beim Gipfel erörtern. Außerdem, so May, werde der Opfer der Terroranschläge von vor zwei Jahren in Brüssel sowie auch in Westminster gedacht.

Angesprochen auf allfällige Sanktionen gegen Russland gab sich May zurückhaltend. Der Anschlag in Salisbury sei Teil des Musters der russischen Aggression gegen Europa.

"Einmal mehr" wolle sie die "bedingungslose Unterstützung für die Sicherheit Europas" unterstreichen. "Wir arbeiten und wir werden die Herausforderungen überwinden. Wir sprechen auch über den Brexit", so May. Hier gebe es "beträchtliche Fortschritte". Dabei gehe es darum, rasch weiter zu kommen.