Der tschechische Premierminister Babis hat vor Beginn des EU-Gipfels erklärt, dass die EU-27 der britischen Premierministerin Theresa May nichts anbieten werden, sondern zunächst zuhören wollen, was diese zu sagen habe.

Alle Staats- und Regierungschefs hätten erklärt, dass es nichts mehr zu verhandeln gebe. Wenn es ein Angebot gibt, dann "von allen zusammen", so Babis.

May habe nun Zeit bis zum 21. Jänner, so Babis, daher stelle sich die Frage einer Verschiebung des Brexit nicht. "Wenn das nicht reicht, sprechen wir weiter", sagte der tschechische Premier.

Zum Thema Migration meinte Babis: "Tschechien hat die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU und jeder der nach Tschechien kommt, hat eine Arbeitserlaubnis". Dieses Jahr seien so 50.000 Menschen nach Tschechien gekommen. "Für mich ist es inakzeptabel, dass die Migration nach Europa von der Schleppermafia organisiert wird, die jährlich so 5,7 Milliarden Euro verdienen", betonte er.

Er sei letzte Woche in Marokko gewesen, so Babis. Dort würden an der Grenze zur spanischen Exklaven Ceuta tausende Flüchtlinge darauf warten, die Grenze illegal zu überqueren. "Sie zahlen für die Reise 3.000 bis 5.000 Dollar", so Babis. Daher müsste den afrikanischen Ländern geholfen werden, damit die Lebensbedingungen dort verbessert werden. "In Europa gibt es momentan 700.000 illegale Migranten. Sie müssen Europa verlassen", sagte Babis. Er werde daher konkrete Vorschläge machen.