In der Krise zwischen den USA und Nordkorea könnte die EU dank des direkten Drahtes einiger Mitgliedsstaaten zu dem weitgehend isolierten Land eine entscheidende Vermittlerrolle spielen. Deutschland, Großbritannien, Schweden, Tschechien, Polen, Rumänien und Bulgarien zählen zu den nur 24 Staaten weltweit, die überhaupt Botschaften in Nordkorea unterhalten.

Doch ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Konflikts scheint Nordkorea den Kontakt über diese Kanäle herunterzufahren: Zuletzt habe Nordkorea zu Treffen mit Vertretern der sieben EU-Staaten nur noch relativ niedrigrangige Beamte entsandt, heißt es in EU-Diplomatenkreisen. Womöglich geschehe dies aus Ärger über Bestrebungen der EU, die Sanktionen gegen Nordkorea über die Beschlüsse des UNO-Sicherheitsrates hinaus zu verschärfen.

Vergangenes Jahr hätten die EU-Vertreter noch Zugang zu hochrangigen Beamten des Außenministeriums in Pjöngjang erhalten, sagten mehrere EU-Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters. Nun schicke Nordkorea nur noch Beamte aus dem Mittelbau des Ministeriums. Dies sei auch bei mindestens zwei Treffen im September in Pjöngjang der Fall gewesen. "Es entstand der Eindruck, dass man nicht wirklich vorankommt, weil sie diese Abteilungsleiter geschickt hatten", berichtet ein Diplomat in Brüssel von den Sitzungen, deren Atmosphäre und Ton "sehr ernst" gewesen sei. "Sie wollen mit den USA reden."

USA unterhalten keinen direkten Draht

Das Weiße Haus hat solche Gespräche allerdings ausgeschlossen. US-Präsident Donald Trump sagte, US-Außenminister Rex Tillerson würde seine Zeit verschwenden, wenn er mit den Nordkoreanern verhandle. Die USA selbst betreiben keine Botschaft in Pjöngjang, sondern nutzen in Konsular-Angelegenheiten die Dienste Schwedens.

EU steht für Vermittlung zwischen Nordkorea und USA bereit

Die EU steht nach den Worten ihrer Außenbeauftragten Federica Mogherini, die die Gespräche über das Atomabkommen mit dem Iran führte, für eine Vermittlung zwischen Nordkorea und den USA bereit. Die Abkühlung der Gesprächsatmosphäre zwischen Nordkorea und den sieben EU-Staaten mit Botschaften in Pjöngjang könnte allerdings Konsequenzen für die Vermittlungsbemühungen haben.

In Nordkorea sorgt nach Einschätzung von Diplomaten offenbar für Ärger, dass die EU ein Erdöl-Embargo gegen das isolierte Land anstrebt, dem sich auch Staaten außerhalb Europas anschließen könnten. Zudem bemühen sich einige EU-Mitglieder darum, die Arbeitsgenehmigungen für Nordkoreaner in Polen und anderen osteuropäischen Staaten zu streichen. Sie gehen davon aus, dass die Löhne der Arbeiter in die Kassen der nordkoreanischen Führung fließen.

Vergangene Treffen mit überschaubaren Themen

In der Vergangenheit konzentrierten sich die Treffen der EU-Vertreter mit den Nordkoreanern in Pjöngjang darüber hinaus auf vergleichsweise überschaubare Themen: Die Diplomaten verhandelten über die Freilassung inhaftierter Bürger aus westlichen Staaten, nicht über die Beilegung eines Atomkonflikts. Dennoch könnten die Europäer in Zukunft eine wichtige Rolle als Nachrichtenkanal zwischen Pjöngjang und Washington spielen.

"Im besten Fall könnten wir vielleicht eine diplomatische Schiene zwischen den Nordkoreanern und den USA eröffnen", sagt der frühere schwedische Ministerpräsident Carl Bildt. Mathieu Duchatel, ein Nordkorea-Experte bei der Denkschmiede European Council on Foreign Relations, erklärt, die EU könnte Gesprächen zwischen China und den USA vorsitzen. Nordkorea und die USA unterhielten bisher keine Hotlines, die verhindern könnten, dass die Krise außer Kontrolle gerate. Zudem sei Chinas Reaktion unklar, falls die USA eine nordkoreanische Testrakete abschießen würden.